“Agatha en todas partes” Una serie llena de hechicería y oscuridad

“Agatha en todas partes” es derivada de la serie WandaVision, donde pudimos darle un vistazo a quien era “Aghata”, pero no con tanta profundidad como la hemos visto ahora. La nueva serie se basa en la vida de Agatha y podemos disfrutar de magia, hechicería, misterio y mucho humor. Debes saber que aunque la serie tenga el enfoque en el Universo Cinematográfico de Marvel, en la historia no existen héroes ni actores que hayan participado antes en otras películas de MCU.

¿De qué trata “Agatha en todas partes”?

Agatha All Along (Agatha en todas partes), nos cuenta la historia de Agatha y se sitúa tres años después de la serie de WandaVision. Lamentablemente, Agatha se ha quedado sin sus poderes y no puede salir del pueblo Westview en Nueva Jersey. Teen es un joven que tiene el objetivo de unirse a la brujería, se vuelve aprendiz y asisten de Agatha para los dos caminar por “La carretera de las brujas”, donde tendrán que pasar algunas pruebas. A su paso, Agatha va encontrando aliados que la ayudaran a recuperar sus poderes y así poder cobrar venganza contra Maximoff.

Curiosidades de “Agatha en todas partes”

Es una de las series de Marvel con más bajo presupuesto y para sorpresa de todos es uno de los mayores éxitos, pues aunque no tiene personalidades superfamosas, se ha logrado consolidar en el gusto del público.

Agatha nunca fue un personaje principal en los comics; sin embargo, los productores pensaron que podría ser buena idea que tuviera su propio show y no hay duda de que lo hicieron increíble.

Agatha en todas partes tiene elementos musicales y el tema "La balada del Sendero de las Brujas", fue hecha en varias versiones que se pueden escuchar en diferentes épocas en la carretera de las brujas.

Fechas de estreno de los capítulos de ‘Agatha en todas partes’

“Agatha en todas partes” tiene 9 capítulos en total, los cuales tienen fecha de estreno entre el 18 de septiembre y el 30 de octubre del 2024.

Cabe resaltar que aún no se sabe si habrá una segunda temporada.

Episodio 1 - 18 de septiembre del 2024

Episodio 2 - 18 de septiembre del 2024

Episodio 3 - 25 de septiembre del 2024

Episodio 4 - 02 de octubre del 2024

Episodio 5 - 09 de octubre del 2024

Episodio 6 - 16 de octubre del 2024

Episodio 7 - 23 de octubre del 2024

Episodio 8 - 30 de octubre del 2024

Episodio 9 - 30 de octubre del 2024

