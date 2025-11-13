Así luciría la fusión de Goku y Gohan, según un fanático de Dragon Ball Z

Dragon Ball Z se convirtió en una de las series animadas más populares del mundo desde finales de la década del 80. Este anime supo conquistar el corazón de varias generaciones de todas las latitudes del planeta.

Con el correr de los años, se han sumado más generaciones al fanatismo por esta serie adaptada del manga de Akira Toriyama. Tal es así que un animador fan de la franquicia ha hecho lo que muchos otros seguidores de la historia han querido desde siempre: recrear la fusión Pothala entre Goku y Gohan.

Te puede interesar: Disney se vuelve “otaku”: Twisted-Wonderland marca su entrada al anime

Dragon Ball: ¿Cómo se ve la fusión Pothala entre Goku y Gohan?

Hace unos días se hizo viral la creación de un fan animador de la serie de anime Dragon Ball, donde se puede apreciar la fusión Pothala entre Goku y Gohan. En Dragon Ball Z, Vegetto acabó surgiendo debido a que padre e hijo, originalmente, no pudieron fusionarse mediante los pendientes Pothala.

La idea de los Kaio era que padre e hijo se unieran en un solo cuerpo para dar forma al ser más poderoso del universo. Con este objetivo cumplido, el fin último era derrotar a Majin Buu. Pero esa unión no se realizó jamás. Hasta ahora, ya que un animador fan ha imitado la calidad de la animación en su versión oficial.

Si bien solamente se puede apreciar la animación hasta el momento justo después de la fusión, el resultado del proyecto ha dado qué hablar. Esto se debe a que consiguió recrear una escena con la esencia Dragon Ball Z y sus aires noventeros.

Te puede interesar: OFICIAL: Brainiac será el villano de la nueva película de Superman: Man Of Tomorrow

¿Cuáles son las producciones que integran la franquicia Dragon Ball?

A lo largo de estas décadas luego de la creación del manga, se han llevado a cabo diferentes producciones de Toei Animation. En 1986 se lanzó Dragon Ball. Años más tarde llegó Dragon Ball Z. Finalmente, la obra se completó con Dragon Ball GT en los años 90.

Pero en 2009 llegó la nueva serie de los saiyans: Dragon Ball Kai. Sin embargo, esta en realidad fue una remasterización acotada de Dragon Ball Z. Luego se lanzó Dragon Ball Super en 2015, Super Dragon Ball Heroes en 2018 y Dragon Ball Daima en 2024. Con todo esto, los fans continúan expectantes ante cualquier otro lanzamiento que los ilusiona con ver de regreso a sus personajes favoritos del anime.