La película de terror que sorprendió por estar nominada al Oscar 2026, te hará taparte los ojos y retorcerte en tu asiento

"La hermanastra fea" no tiene grandes celebridades en su elenco ni tampoco un presupuesto enorme; no viene de Hollywood y ni de chiste tuvo una gran campaña de marketing. Sin embargo, se convirtió en una de las películas de terror más destacadas de 2025, se le ha comparado con "La sustancia" y cuenta con una nominación para los Oscar 2026 .

A continuación te contamos por qué deberías darle una oportunidad a esta cinta originaria de Noruega que te hará pasar un muy mal rato pero en un gran sentido.

De qué se trata "La hermanastra fea"

¿Has leído cómo los cuentos de los hermanos Grimm son mucho más oscuros de lo que parece en las películas infantiles? Pues "La hermanastra fea" es fiel a ese espíritu y lo lleva al extremo. Literalmente, es una versión de "La Cenicienta" pero desde la perspectiva de una de sus hermanastras, que aquí se llama "Elvira".

La película está centrada en mostrar las modificaciones corporales a las cuales se somete "Elvira" con tal de ser la doncella que el príncipe quiere conocer; estas modificaciones son prácticamente torturas. Aquí es donde entra un subgénero cinematográfico que se conoce como 'body horror'.

Al estilo de "La sustancia", "La hermanastra fea" habla sobre los estándares imposibles de belleza para las mujeres, el sexismo y la identidad. Muestra un sistema injusto en el que no hay villanas, sino víctimas.

No es una película para quienes son de estómago sensible, pues algunas de sus escenas son bastante fuertes. Tampoco es apta para menores de edad por su contenido explícito.

Cuántas nominaciones al Oscar 2026 tiene "La hermanastra fea"

Fue una de las grandes sorpresas entre los nominados al Oscar 2026, por tratarse de una película extranjera que no había estado presente en la temporada de premios ni provenir de algún gran estudio internacional.

"La hermanastra fea" tiene una nominación por Mejor Maquillaje y Peinado, para Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg. Compite con "Sinners" , "Frankenstein" , "The Smashing Machine" y "Kokuho".

En los premios más importantes de cine en su país de origen, los Amanda Awards, "La hermanastra fea" ganó en Mejor Maquillaje y Revelación del Año. Este último se otorgó a su protagonista, la actriz y modelo noruega Lea Myren.

La cinta tiene un puntaje de 70 sobre 100 en el portal especializado Metacritic, con puras críticas positivas o regulares. En Rotten Tomatoes, el New York Times la calificó con 90 y Variety con 80.

