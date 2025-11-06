Supera a ‘Dragon Ball': este es el anime que ya ha recaudado más de 140 millones de dólares en la taquilla

Dragon Ball es una de las producciones de anime más exitosas de la historia. Así lo demostró la recaudación que dejó su taquilla estos años. Estas obras animadas han logrado romper récords con más de 140 millones de dólares.

Sin embargo, una película de la actualidad ha destronado a Dragon Ball como la más taquillera. La obra es Chainsaw Man: arco de Reze. Conoce los detalles de este fenómeno que está dando qué hablar en diversos países del mundo.

Chainsaw Man: arco de Reze superó a Dragon Ball con la recaudación de millones de dólares

Chainsaw Man: arco de Reze superó a Dragon Ball Super: Broly en los cines estadounidenses con una recaudación de 30,8 millones de dólares. Esta producción de MAPPA dirigida por Tatsuya Yoshihara y escrita por Tatsuki Fujimoto está arrasando en las salas de Estados Unidos.

La obra se adaptó de los tomos 5 y 6 del manga de Fujimoto y ha superado los 140 millones de dólares en la taquilla a nivel mundial. Esto la convierte en la sexta producción anime más exitosa.

Chainsaw Man: arco de Reze superó el éxito de Dragon Ball

Si bien es cierto que quedan otros 60 millones de dólares para llegar a los 200 millones globales, la película del estudio MAPPA todavía tiene posibilidades de lograrlo, ya que la obra de Fujimoto tiene el éxito adelantado de Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita.

De hecho, está prácticamente dicho que sigue una temporada 2 del anime en streaming. Superar a una película de Dragon Ball no es para cualquiera. Pero Chainsaw Man demostró que es un fenómeno de masas.

Si bien originalmente el anime no ofreció a MAPPA los resultados esperados, esta resurrección con Reze está funcionando a la perfección. La película comienza justo después de donde quedó la primera temporada: Denji se encuentra en medio de una despiadada guerra entre demonios, cazadores y enemigos ocultos. Pero una misteriosa joven, Reze, entra en su mundo y él protagonista debe enfrentarse a su batalla más mortal por amor.