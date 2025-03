Hay caos por las cartas de Spider-Man de Magic: The Gathering

Uno de los personajes más amados por los fanáticos de los superhéroes es sin duda el carismático Spider-Man. Por eso no es sorpresa que el set especial del hombre araña que estrenara Magic: The Gathering causó euforia entre los jugadores. Todos están al pendiente de las fechas y los precios de los productos que se lanzaran este año.

La mala noticia es que los productos llegaran a tiendas oficiales con precios elevados. Esta ha sido una tendencia que ha estado presente en las colaboraciones que ha hecho Magic. Los sobres y sets de Spider-Man llegarán con un precio bastante elevado, lo que ha despertado las críticas entre los jugadores.

Caos por las cartas de Spider-Man de Magic: The Gathering

No sorprende que las cartas de Spider-Man generaran sensación entre los jugadores y fanáticos y es que, como ya dijimos, es uno de los superhéroes más queridos. Por si fuera poco, el set también incluye cartas con los villanos más icónicos del héroe arácnido como Venom, el Duende Verde y el Doctor Octupus.

Si a esto le agregamos que los productos saldrán con precios bastante elevados y que la gente que se dedica a la reventa ya está más que preparada, tenemos, como resultado, un caos total. Estos son algunos de los precios oficiales que se conocen hasta el momento:



Una caja con 30 sobres , por ejemplo, cuesta 209,70 dólares (4,252 pesos aproximadamente).

, por ejemplo, cuesta 209,70 dólares (4,252 pesos aproximadamente). Scene Box Spidey’s Spectacular Showdown (incluye seis cartas que forman un mosaico y tres sobres del set) estará a 41,99 dólares (1,013 pesos mexicanos aproximadamente)

(incluye seis cartas que forman un mosaico y tres sobres del set) estará a 41,99 dólares (1,013 pesos mexicanos aproximadamente) Magic: The Gathering - Marvel’s Spider-Man Bundle : 69,99 dólares (1,419 pesos mexicanos aproximadamente)

: dólares (1,419 pesos mexicanos aproximadamente) Magic: The Gathering - Marvel’s Spider-Man Collector Booster Box (el precio sigue pendiente)

¿Cuándo saldrán todos los sets de Spider-Man en Magic: The Gathering?

Se sabe que todos los artículos de la colección de Spider-Man estarán el 26 de septiembre de 2025.

También te puede interesar: ¿The Last of Us tendrá tercera parte? Ya hay una respuesta