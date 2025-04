¿Country o pop? Todo sobre el nuevo álbum de Chappell Roan, la “midwest princess”

Algunos artistas han ido exitosamente de un género a otro: del pop a la cumbia, de la cumbia al rock y de regreso al pop. ¿Qué planea Chappell Roan para su nuevo álbum? Te contamos todos los detalles de su próxima producción discográfica.

¿Chappell Roan cambia el pop por el country?

A finales del 2024, la cantante estadounidense sorprendió a propios y extraños cuando en Saturday Night Live presentó “The Giver”, un tema country que no sonaba (no tantito cerca) a su pop característico. Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar y aquella presentación causó todo tipo de impresiones.

Te puede interesar: ¿Que siempre no? Se retrasa la película de Kendrick Lamar con los creadores de South Park

El tema que suena en plataformas digitales desde el pasado 13 de marzo ha sido todo un éxito y resulta que es el primer sencillo de su siguiente álbum. ¿Será que podremos esperar un disco completo de country?

¿Qué cantará Chappell Roan en su próximo disco?

A principios de marzo, Chappell Roan intentó terminar con las especulaciones y se pronunció a través de sus redes sociales oficiales. “Nunca había hecho una canción country y tengo un lugar especial en mi corazón para esta música. Crecí escuchándola todos los días en mi bus escolar. Mucha gente me ha preguntado si esto quiere decir que haré un álbum de country. Mi respuesta es que ahora mismo hago canciones que me hacen feliz y me divierten”, señaló la cantante de 27 años.

Eventualmente, lanzó un mensaje más claro cuando sentenció para un programa de radio que sólo habría lanzado “The Giver” por diversión. “No estoy cambiando de género ni nada por el estilo”, aseguró Chappell Roan.

Te puede interesar: ⁠Olivia Rodrigo ¿realmente recortó el setlist de sus conciertos en México?

En entrevista para The New York Times, el productor del nuevo disco de Chappell Roan, contó que el material incluirá baladas y rock, por lo que podemos esperar algo medianamente diferente a lo que nos tiene acostumbrados la cantante de Misuri. Cabe mencionar que aún no hay fecha oficial para el lanzamiento del nuevo álbum.

¿Country, pop y rock? Lo cierto es que al escuchar “The Giver” no podemos evitar recordar a la querida Shania Twain, quien llenara de country las principales estaciones de radio en los Estados Unidos.