¡Hermione en México!: Así fue la vez que Emma Watson visitó un famoso destino turístico en el país

La actriz Emma Watson en 2023 decidió darse un descanso con unas merecidas vacaciones y eligió México como su lugar para descansar y disfrutar ya que fue captada en Puerto Vallarta. Aquí te decimos todo sobre su estancia en la famosa playa.

¿Cómo fue la visita de Emma Watson a México en 2023?

La actriz que interpretó por varios años el personaje de Hermione Granger en la famosa saga de Harry Potter fue captada dando un paseo por Puerto Vallarta en el año 2023, uno de los destinos turísticos más importantes de México. En los videos que circularon y se hicieron virales se puedo ver a la actriz con un look relajado dando un paseo por el lugar. La famosa actriz que ha destacado por su sencillez, se dejó ver en un vestido largo, fresco y no se encontraba rodeada de guaruras, lo que no es común en muchas figuras públicas.

México cuenta con una gran riqueza natural por lo que la actriz no dudó en visitar sus playas. Su visita causó gran furor entre todos los fans de su trabajo, especialmente el de Harry Potter.

¿Por qué Emma Watson se alejó de la actuación?

Después de haber tenido una carrera llena de éxito, pero al mismo tiempo llena de retos, de sacrificios y momentos complicados, Emma Watson decidió darse un descanso de la actuación para enfocarse en su salud, el activismo y sus estudios, pues es una mujer a la que le encanta ayudar, aprender, escribir y nutrirse de conocimiento, razón por la que decidió hacer un doctorado en Oxford.

Hasta el momento se desconoce en qué momento la actriz regresará a los sets de grabación ya que en en el podcast de Jay Shetty mencionó que por ahora no tiene planeado volver a la industria pues ya no le gusta repetir lo que otro escriben sino que busca tener su propia voz, aunque no descarta la idea de volver si hay un personaje que la atrape.

Emma Watson, quién ha formado parte de proyectos como Las Ventajas de Ser Invisible (2012) y el live action de La Bella, La Bestia (2017) y Mujercitas (2019) es reconocida por ser embajadora de ONU Mujeres y por llevar a cabo un gran activismo, cualidades que la han hecho conectar miles de personas en el mundo ya que se muestra real y vulnerable con sus seguidores.