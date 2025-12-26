La verdad de si Anaconda tiene escenas postcréditos: esto es lo que pasa al final de la película que está en cines.

Anaconda regresó con su versión 2025 a los cines de todo el mundo, generando gran expectativa tanto entre los fanáticos del clásico como entre los nuevos espectadores y con su mezcla de acción, tensión y guiños al original muchos se preguntan si la película realmente termina cuando la pantalla se oscurece o si conviene esperar hasta el final

Según Espinof, la verdadera sorpresa aparece durante los créditos y bajo la dirección de Tom Gormican, Jack Black y Paul Rudd protagonizan esta historia llena de guiños y momentos de adrenalina por lo que Sony Pictures decidió incluir dos escenas extra que además de entretener, ofrecen pistas sobre un posible futuro de la saga transformando los créditos en una parte relevante de la experiencia.

A sabiendas de que se trata de un spoiler, es importante que sepas que el primer guiño ocurre inmediatamente después del final y conecta de manera clave con la trama mostrando qué podría suceder con los personajes que ya conoces mientras que la segunda, como menciona El Comercio Perú, aparece a mitad de los créditos y funciona como un cierre especial para un evento importante de la historia resolviendo cabos sueltos y dejando una sensación de satisfacción.

Por todo esto, aunque la historia principal concluya, la recomendación es permanecer atentos y disfrutar del cierre completo, ya que estas secuencias adicionales aportan detalles y sorpresas que enriquecen la experiencia general de la película y hacen que cada minuto en la butaca valga la pena.

¿De qué trata Anaconda (2025)?

Anaconda (2025) desembarca en los cines con una mezcla de aventura y comedia ligera que sorprende desde su premisa. La historia sigue a un grupo de amigos que se aventura hasta la Amazonía con la intención de filmar lo que su protagonista considera una “secuela espiritual” del clásico de 1997 de Luis Llosa. Al inicio se les unen Kenny Trent (Steve Zahn) y Claire Simons (Thandiwe Newton), y más adelante, dos personajes brasileños interpretados por Daniela Melchior y Selton Mello.

Lo que parecía un proyecto creativo se convierte pronto en un enfrentamiento inesperado con la enorme serpiente, y pese a la tensión que genera, la película mantiene un equilibrio entre humor y acción, ofreciendo un relato entretenido que conserva la sensación de peligro propia de la franquicia.

Aunque no es una continuación directa, la cinta incluye varios guiños al original, reconociendo sus raíces y ofreciendo a los seguidores un toque de nostalgia. Además, los protagonistas lideran la historia con naturalidad, lo que aporta frescura y evita que nada se sienta forzado.

Por su parte, los personajes secundarios aportan dinamismo y hacen que la película sea accesible para distintos públicos, incluyendo familias y jóvenes espectadores que no conocen la versión anterior.

Si bien el aspecto visual de la serpiente puede no convencer a quienes esperan efectos hiperrealistas y algunas escenas resultan predecibles, la obra compensa estas limitaciones con un ritmo ágil y un enfoque humorístico controlado, permitiendo que el público se concentre en la diversión sin perder interés.

En definitiva, la película se convierte en una experiencia recomendable para quienes buscan entretenimiento bien ejecutado, pero sin grandes expectativas, y cumple su objetivo de divertir y mantener al espectador involucrado de principio a fin.