Scarlett Johansson revela por qué no se toma fotos con fans

Nos guste o no, es un hecho que no tendremos nuestra foto de ‘fan’ con Scarlett Johansson. Recientemente, la exitosa actriz que estelariza varios éxitos hollywoodenses, confirmó para medios internacionales la verdadera razón por la que no se toma (ni se tomará) fotos con los fans. Te contamos los detalles.

¿Por qué Scarlett Johansson no se toma fotos con los fans?

Durante una reciente entrevista para InStyle, Scarlett Johansson puntualizó sobre su decisión de no tomarse fotos con los fans. Cabe mencionar que la actriz estadounidense sabe que “ofende a mucha gente” con esta situación, sin embargo compartió sus muy válidas razones.

Si bien Scarlett Johansson conoce del efecto que puede causar entre sus seguidores al encontrarse con ella en algún lugar público, prefiere mantener la separación entre su vida personal y el trabajo. “No significa que no agradezca, por supuesto, que la gente sea fan o que se alegre de verme. Pero siempre les digo: “No estoy trabajando"", confesó en la entrevista.

Además, la protagonista de Jurassic World Rebirth, aprovechó la oportunidad para profundizar y dejar claro lo importante que es para ella estar en paz y vivir como una persona ‘normal': “me gusta estar en mis propios pensamientos, que no tienen nada que ver con lo que los demás piensen de mí".

De hecho, Scarlett Johansson es tan sensata en el sentido de querer cuidar su vida privada, que también habló sobre la privacidad que trata de inculcarle a su hija, quien ya ha manifestado su interés por aparecer en videos para el cuidado de la piel.

El otro día hablaba con mi hija porque me dijo: “Me encantaría hacer videos para ‘The Outset’”... Me preguntó: "¿Por qué no puedo?”. Y le dije: “Bueno, aparte de que tienes 10 años...”.

De esta manera, Scarlett Johansson indicó lo mucho que valora el anonimato. ¡Vaya! Y ni hablar de las veces que ha dado su opinión sobre el uso de las redes sociales. ¿Te imaginas encontrarte a Scarlett Johansson en el supermercado y no poder tomarte una foto con ella? Sí, es una noticia triste para muchos de sus seguidores.