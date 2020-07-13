La novena entrega de ‘Rápidos y Furiosos’ tendría escenas en el espacio; la cinta se estrenará en abril 2021.

Pese a que faltan varios meses para el estreno de la novena entrega de Rápidos y Furiosos, las teorías sobre lo que ocurrirá con el grupo de conductores liderado por Vin Diesel siguen creciendo en redes sociales.

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Y es que todo parece indicar que lo que comenzó con una broma, se haría realidad. La nueva película contaría con algunas escenas en el espacio, pues parece que las calles y avenidas ya les quedan chicas a los productores.

De acuerdo a Ludacris Bridges, quien da vida a Tej Parker, esta idea se haría realidad en la cinta que apuesta por ser una de las mejores el próximo año.

Diré que eres muy intuitivo, porque dijiste algo bien, pero no lo voy a revelar

Sin embargo, será hasta el próximo año que se confirmarán los últimos detalles respecto a esta entrega, entre ellos, si es realidad que el personaje de Han regresó de la muerte y cómo será la incorporación de John Cena en la familia Toretto.

Justo cuando se imaginaban que saltar de un rascacielos a otro con un auto deportivo, o superar a un submarino nuclear, no era lo suficientemente emocionante, llega algo mayor.

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Con esta nueva entrega, que se vio retrasada un año debido a la pandemia del Coronavirus, se tiene gran expectativa sobre las nuevas travesuras por parte de Dom y compañía. La película se estrenará a comienzos de abril del 2021.