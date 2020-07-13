El actor Ryan Reynolds asegura que Marvel Studios ya está preparado para la llegada de Deadpool.

Luego de que Disney adquirió a Fox, una de las grandes preocupaciones de los fans de Marvel Studios ha sido si habría ciertas restricciones para el antihéroe Deadpool.

Fue hace un año que el gigante de la animación concretó la compra del estudio, por lo que los personajes de los X-Men y Fantastic Four regresaron a ser propiedad de Marvel.

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Esta noticia fue celebrada, en primera instancia, por Hugh Jackman, quien a través de un mensaje en redes sociales destacó la llegada 'X-Men: Days of Future Past' a la plataforma de streaming de Mickey Mouse.

Este comentario fue replicado por Ryan Reynolds, quien fiel a su estilo anunció que Marvel ya está listo para la llegada de supervillano favorito de chicos y grandes.

Emocionado porque hagan lo mismo para Deadpool, es hora de que los niños lo sepan

Cabe recordar que el propio protagonista de la cinta mencionó que espera que Disney cumpla los deseos de los fans, quienes anhelan el mismo ángulo (clasificación R) para las futuras entregas.

Oh, hombre, en verdad no lo sé. Es muy nuevo estar con Marvel y estamos viendo los pros y contras tanto como se pueda. Ya veremos

Si llegamos a hacer Deadpool 3, o cuando lleguemos a hacerla, probablemente tendré una mejor perspectiva de eso. Soy un gran fan de Marvel y de cómo hacen películas. Así que cuando Disney compró Fox, solo lo vi como algo bueno. (A) Deadpool con suerte le permitirán jugar en la caja de arena. Creo que todos los involucrados ganamos

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