Quién es la misteriosa novia de Finn Wolfhard, el actor de Mike en ‘Stranger Things’

La última temporada de "Stranger Things" provocó emociones encontradas entre el público, pues a pesar de que la historia resolvió algunos de sus más grandes misterios , significó también el final de esta producción que conquistó la TV en 2016. Por lo que ante este "vacío", ha surgido el interés por saber sobre sus actores, incluyendo el discreto romance que tiene Finn Wolfhard desde hace tiempo.

Y es que a pesar de que el joven siempre ha procurado ser muy reservado con su vida sentimental, sí se sabe que durante gran parte de las grabaciones, "Mike" tenía un noviazgo con Elsie Richter, el cual han procurado mantener alejado de los reflectores.

Finn Wolfhard y Elsie Richter siempre han sido muy discretos con su relación|Instagram. @elsiepearls

Quién es Elsie Richter, la novia de Finn Wolfhard

Elsie Ricthter es una actriz británica, conocida principalmente por su papel en la serie "Doll and Em". De acuerdo con la información disponible, su relación con Finn Wolfhard empezó en 2021, desde un principio como algo muy discreto, ya que no suelen aparecer en eventos públicos.

Elsie Richter es una joven actriz británica|Instagram. @elsiepearls

Existen diversos rumores en torno a una ruptura, pero ninguno de los dos ha querido afrontar este tema y su círculo cercano tampoco lo ha confirmado, por lo que se cree que todo se trata de teorías. También se especuló que Finn podría estar saliendo con Sadie Sink, su compañera de "Stranger Things", quien en el pasado anduvo con Dylan O'Brien.

¿Mike y Eleven están juntos en la "vida real"?

A pesar de que el "shippeo" entre Mike y Eleven fue sumamente popular en la serie y los fans anhelaban que se quedaran juntos, lo cierto es que esta historia de amor solo existía en la ficción. En la "vida real", Finn Wolfhard y Millie Bobby Brown solamente son muy buenos amigos y tenían una convivencia cercana, incluso cuando no estaban grabando.

En cuanto a lo romántico, la actriz está casada con Jake Bongiovi, el hijo de Jon Bon Jovi . A mediados de 2025, la pareja adoptó una niña, cuyo nombre todavía no han querido revelar. Y si bien están siendo muy cuidadosos con la privacidad de su hija, se sabe que una parte del cast de "Stranger Things" sí la conoce.