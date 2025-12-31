Revelan de qué murió el actor Isiah Whitlock Jr.: su familia está devastada

Isiah Whitlock Jr. murió a los 71 años en Nueva York a causa de una enfermedad, la cual no ha sido revelada. El actor de “The Wire” deja a su familia devastada, al igual que al cine afroamericano, pues sus personajes reflejaban la complejidad que tenían las personas de esta cultura en un país racista como Estados Unidos. Conoce a los famosos que perdieron todo y terminaron en la quiebra, pues no solo es Tylor Chase .

El representante Brian Liebman confirmó a través de redes sociales el deceso y fue a través de una entrevista para la revista Deadline en la que aseguró que el actor murió en paz, luego de lidiar con una enfermedad, como la que padece Tylor Chase, que en la actualidad lo tiene viviendo en la calle y consumiendo sustancias ilícitas .

El actor murió a los 71 años a causa de una enfermedad, según informó su agente.|@brianlebman

“Con tremenda tristeza comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Si lo conocían lo amaban. Un actor brillante y aún mejor persona. Que su recuerdo sea siempre una bendición. Nuestros corazones están tan rotos. Se le echará de menos”, escribió el manager en su cuenta de Instagram, junto a varias fotos de Isiah.

La trayectoria de Isiah Whitlock Jr. en el mundo del cine

Whitlock Jr nació en Indiana en 1954 y tuvo muchas colaboraciones con el director Spike Lee. También incursionó en las series y “The Wire” fue en la que trascendió y se dio a conocer en los años recientes. Una de sus últimas películas fue Da 5 Bloods, la cual se estrenó en 2020.

Isiah participó en grandes películas junto a Lee, entre las que destacan las siguientes:



“BlacKkKlansman”

“Da 5 Bloods”

“She Hate Me”

“25th Hour”

“Red Hook"

“Summer ”

“Chi-Raq”

Cabe destacar que Spike también reaccionó a la muerte del actor y lo despidió con un mensaje conmovedor en su cuenta de Instagram. “Hoy me enteré del fallecimiento de mi muy querido hermano Isiah Whitlock Jr. Que Dios lo bendiga”.