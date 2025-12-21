¡Sin filtros! Russell Brand se lanza contra Katy Perry por su nueva relación con Justin Trudeau: “Todavía la amo”

Katy Perry y Justin Trudeau son la pareja del momento. Recientemente, la cantante confirmó su noviazgo con el ex-primer ministro de Canadá a través de un carrusel en su cuenta oficial de Instagram. Desde entonces, las redes sociales no han dejado de aplaudir este nuevo romance. Sin embargo, hay alguien que no está muy contento al respecto. A su exmarido, Russell Brand, la noticia le cayó como balde de agua fría, por lo que no dudó en lanzarse contra la relación del momento.

Durante un evento en Phoenix, Arizona, el comediante se lanzó contra la intérprete de “Teenage Dream” por elegir a Trudeau como su nueva pareja y, por ende, ponerlo en “la misma categoría” que él, llamándolo un “títere globalista”.

“Miren, Katy Perry. Estuve casado con ella. Todavía la amo y me alegra que su madre esté aquí para oírme decir esto”, señaló el británico. “[Katy] estaba con Orlando Bloom, ¿pero Justin Trudeau? ¡Vamos! ¡No me pongas en la misma categoría que ese tipo! ¡Ese títere globalista!”, añadió. Como era de esperarse, dichos comentarios desataron toda una ola de críticas en redes sociales, pues Russell es catalogado como una de las “peores” parejas de la estrella pop.

Así fue la tormentosa relación entre Katy Perry y Russell Brand

La relación entre Katy Perry y Russell Brand ha sido una de las más mediáticas en la cultura popular. Lo que en un inició comenzó como una relación llena de química, pronto se convirtió en un calvario para la cantante. La expareja se conoció en 2009. Tras pocos meses de noviazgo, Russell le propuso matrimonio a Perry durante unas vacaciones en la India. La cantautora aceptó y la boda se llevó a cabo en octubre de 2011.

Sin embargo, el “juntos por siempre” no llegó y el matrimonio se disolvió luego de 14 meses juntos, siendo una de las rupturas más tormentosas en la industria. Russell le pidió el divorcio a Katy a través de un mensaje de texto, mientras ésta se encontraba a punto de salir al escenario a dar un concierto. El momento quedó captado en video y fue compartido por la misma Katy a través de un documental.

In 2011 Russell Brand told Katy Perry through text he wanted to divorce her as she was getting ready to go on stage to perform. Despite her being devastated and broken down back stage, she didn't cancel and still performed. She did it with a broken heart.pic.twitter.com/CQC2Z7uAPS — Music Society 🩹 (@musicsociety13) September 27, 2024

Katy Perry y Justin Trudeau: así inició su nuevo romance

Afortunadamente, Katy dio vuelta a la página con Russell Brand desde hace mucho tiempo. Actualmente, la cantante está estrenando romance con el exprimer ministro de Canadá, tras coincidir en una visita de la estrella al país, en la que ambos coincidieron para cenar y pasear. La química fue instantánea y, desde entonces, la pareja ha sido inseparable. La relación se confirmó poco después de que se diera a conocer la ruptura entre Perry y su expareja, el actor Orlando Bloom, con quien comparte una hija, Daisy.