¡Vivan los novios! La FOTO con la que Katy Perry hace OFICIAL su relación con Justin Trudeau

¡Paren todo! ¡Katy Perry y Justin Trudeau son insta-oficiales! Tras meses de rumores y decenas de fotografías y videos de paparazzi, la intérprete de ‘Dark Horse’ ha hecho oficial su nuevo noviazgo con el ex-primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Esta mañana, la superestrella compartió un carrusel en Instagram de su viaje a Tokio, Japón, en el que aparecen imágenes y videos en compañía de su nuevo amor.

“Algunos momentos de mi tour por Tokio y más…” escribió la cantante en la descripción de la publicación, que ya ha hecho gritar a más de un fan, pues muchos destacan la forma en la que la pareja se mira, con ojos llenos de amor, especialmente, en la cuarta publicación del carrusel. ¡Desliza para ver todas las imágenes!

¿Cómo inició el noviazgo de Katy Perry y Justin Trudeau?

A inicios de julio, Katy Perry confirmó su ruptura con el padre de su hija, Orlando Bloom. Un mes después, la artista ofreció una serie de conciertos en Canadá, como parte de su gira, ‘Lifetime’s Tour’. Sin esperarlo, su línea de la vida se cruzó con la del exprimer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Durante su estancia en Canadá, la estrella pop y el político fueron captados cenando juntos previo a uno de los conciertos de Katy. Posteriormente, ambos pasearon por el famoso parque Mount Royal. La química fue instantánea. Desde aquel momento, se volvieron inseparables. Hoy, el noviazgo es una realidad.

Justin Trudeau singing along to “Firework” at Katy Perry’s Lifetimes Tour. pic.twitter.com/tIqHs4Psfa — Pop Crave (@PopCrave) July 31, 2025

¿Cuánto duró la relación de Katy Perry con Orlando Bloom?

Katy Perry y Orlando Bloom tuvieron una relación intermitente durante la última década. El actor y la cantante se conocieron en enero de 2016 en un afterparty de los Globos de Oro. En aquel momento, la pareja salió durante casi un año, confirmando su ruptura en 2017. Al año siguiente, la dupla se reencontró y decidieron darle una nueva oportunidad a su amor.

Todo parecía ir de maravilla. Bloom le propuso matrimonio a Perry en 2019 y, tan sólo un año después, dieron la bienvenida a Daisy, su primera y única hija juntos. Sin embargo, la boda nunca llegó y, tras seis años de compromiso y un bebé juntos, la pareja decidió romper a finales de junio de 2025.

Esta fue la reacción de Orlando Bloom a la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau

La primera vez que se habló sobre un posible romance entre Katy Perry y Justin Trudeau, Orlando Bloom no tardó en reaccionar. En aquel momento, el sitio de noticias satíricas The Onion creó una imagen con inteligencia artificial (IA) de Orlando cenando con la excanciller alemana, Angela Merkel, haciendo referencia a la cena entre Perry y Trudeau. La publicación se hizo viral y llegó a los ojos de Bloom, quien no dudó en dejar un comentario con varios emojis de aplausos.