La serie de ciencia ficción que tiene solo 6 episodios y es ideal para maratonear en una sola tarde

En un escenario de plataformas de streaming cargadas de producciones extensas y universos narrativos que a veces parecen interminables, el gigante de la 'N' roja ha incluido a Moonhaven en su catálogo. La serie es perfecta para los fanáticos de la ciencia ficción.

Con apenas 6 episodios, la serie de ciencia ficción se posiciona como una opción perfecta para quienes gusten de sumergirse en un relato futurista sin comprometer semanas enteras frente a la pantalla. La producción es de 2022 y ha llamado la atención por su elenco, ya que en el reparto se encuentra Dominic Monaghan, recordado por su papel de Charlie en Lost.

¿De qué trata la miniserie Moonhaven?

La historia de Moonhaven se sitúa 100 años en el futuro, cuando la Tierra se encuentra al borde del colapso. En ese contexto surge una comunidad utópica establecida en la Luna, concebida como un Jardín del Edén de 800 kilómetros cuadrados donde se desarrollan soluciones para evitar la extinción de la civilización humana.

La trama sigue a Bella Sway, una contrabandista y piloto de carga lunar que, tras ser acusada de un crimen, es abandonada en dicha comunidad, es decir, Moonhaven. Pronto, su escepticismo frente a la aparente perfección del lugar la lleva a descubrir que detrás del paraíso se esconde una peligrosa conspiración.

Así es como con la ayuda de un detective local, Bella intentará frenar un plan para tomar el control de la inteligencia artificial que gobierna la colonia, una amenaza que podría destruir la última esperanza de la Tierra.

Elenco de actores de la serie Moonhaven

Además de Dominic Monaghan, el elenco de Moonhaven incluye a Emma McDonald, Amaza Karan, Ayelet Zurer y Joe Manganiello. Los artistas dan vida a personajes clave dentro de este inquietante experimento social y tecnológico.

La serie fue bien recibida por la crítica y el público, destacándose por su enfoque reflexivo sobre la ética, el poder y la inteligencia artificial. Pero, si bien su acogida fue positiva, la serie tuvo un destino inesperado.

Aunque AMC la había renovado inicialmente para una segunda temporada, la producción fue cancelada posteriormente debido a recortes presupuestarios. De este modo, la historia quedó condenada a una única temporada de 6 episodios. Justamente esto es lo que la convierte en una propuesta ideal para maratonear en una sola tarde.

Habrá que esperar para saber si Netflix le da una segunda oportunidad a la historia desarrollando una segunda temporada o si AMC decide reactivar el proyecto. Todo quedará en manos de la recepción de los usuarios de la plataforma de streaming.