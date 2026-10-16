De Silent Hill 2 a Halo: Reach: 6 videojuegos con finales que nadie esperaba

En el mundo de los videojuegos, la mayoría de las historias nos acostumbran a una fórmula predecible: encarnas al héroe, superas los obstáculos, derrotas al jefe final y salvas el día. Sin embargo, no todos los finales son como los esperamos, los mejores guionistas de la industria saben que no hay nada más memorable que un buen plot twist.

Existen títulos que, en sus últimos minutos, deciden destruir por completo tus expectativas, revelarte que tú eras el malo o dejarte con una profunda sensación de vacío.

Capítulo 11 - Música Para Alimañas: Lucía podría ayudar a salir de la cárcel a Mariana

6 videojuegos con finales que nadie esperaba

Silent Hill 2

Casi al final del juego, al reproducir una vieja cinta de video, descubres la verdad. Mary no murió por la enfermedad; James la asfixió con una almohada para terminar su agonía. Todo el pueblo maldito, los monstruos y el temible Pyramid Head no son más que proyecciones mentales creadas por la inmensa culpa y el castigo que James se impone a sí mismo.

Silent Hill 2

Halo: Reach

Tras asegurar la huida de la nave The Pillar of Autumn, tu personaje se queda varado e indefenso en un planeta moribundo. El juego no termina con una cinemática; se activa una misión final llamada "Lobo solitario", cuyo único objetivo en pantalla es: Sobrevivir. A medida que combates tu visor se agrieta y juegas la propia muerte de tu personaje.

Shadow of the Colossus

Con cada coloso que derribas, la música se vuelve fúnebre e hilos de energía oscura entran en tu cuerpo. Al vencer al último, descubres que fuiste engañado: los colosos eran prisiones que mantenían sellado a Dormin, un dios maligno.

Shadow of the Colossus

Far Cry 5

En el clímax del juego, cuando finalmente logras someter al líder de la secta y estás a punto de arrestarlo, el cielo se tiñe de rojo y las sirenas de emergencia comienzan a sonar. Segundos después, una bomba nuclear real estalle en el horizonte. Joseph Seed no era un loco con delirios; sus profecías eran ciertas.

A Way Out

Tras superar persecuciones, balaceras y forjar una entrañable amistad a lo largo de la historia, el juego da un vuelco devastador en el último capítulo. Se revela que Vincent es un policía encubierto que utilizó a Leo para atrapar a un jefe mafioso. La pantalla se divide y los dos amigos que cooperaron durante todo el juego se ven obligados a enfrentarse a muerte en un duelo donde solo uno sobrevive.

A Way Out

BioShock Infinite

En los minutos finales, viajando a través de infinitos daros y realidades alternativas, Elizabeth le revela a Booker la verdad sobre su origen: Booker y Comstock son la misma persona. En un universo, Booker aceptó un bautismo religioso tras una guerra y se convirtió en el despiadado profeta; en otro, lo rechazó y vivió atormentado por las deudas. Para romper el ciclo de tiranía y dolor, Booker acepta voluntariamente ser ahogado por múltiples versiones de Elizabeth en el momento del bautismo.

