Tiene un PERRO CLONADO: Tom Brady reveló PERTURBADOR dato sobre su mascota

Si tuvieras la oportunidad de que una parte de tu mascota fallecida pudiera “revivir” en otra nueva, ¿la tomarías? Tom Brady sí lo hizo, y este martes sorprendió al mundo con la revelación de que tiene un perro clonado.

Tom Brady revela que tiene un perro clonado

El exjugador de futbol americano dio a conocer que su actual perro, “Junie”, es un “clon” de su mascota “Lua”, la cual murió hace dos años. “Junie” fue clonado usando una muestra de sangre de “Lua” antes de su muerte.

“Lua” era el perrito que Tom Brady compartió con su exesposa, Gisele Bündchen, cuando aún eran una pareja; en su momento, ambos expresaron en redes sociales el amor que sentían por el perrito.

Brady hizo el anuncio en conjunto con una compañía de biotecnología llamada Colossal Biosciences, que tiene sede en Dallas, Texas. De acuerdo con USA Today, el exjugador es inversionista de esta compañía.

Según el anuncio oficial, Colossal Biosciences está desarrollando tecnología que podría salvar especies animales en riesgo y a la fecha ha clonado las mascotas de numerosas celebridades.

“Amo a mis animales, significan todo para mí y mi familia”, aseguró Tom Brady en su anuncio. “Hace unos años trabajé con Colossal para probar su tecnología de clonación no invasiva, a través de una simple muestra de sangre”.

El atleta opina que esta podría ser una oportunidad para que más familias tengan una “segunda oportunidad” con sus mascotas.