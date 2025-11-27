Juego de la NFL de Acción de Gracias SE ENCIENDE con el Medio Tiempo y la colaboración de Jack White con ESTE ICÓNICO RAPERO

El tradicional juego de la NFL que se lleva a cabo en Acción de Gracias acaba de elevarse a una nueva dimensión local y artística, pues el legendario rockero nativo de Detroit, Jack White, apareció en el icónico Medio Tiempo del partido entre los Lions vs. Green Bay Packers, y es que TODOS quedamos sorprendidos al ver a White en una colaboración INESPERADA con nada más y nada menos que el legendario Eminem.

The best halftime show the NFL has had in a decade was during a Lions Thanksgiving game lmao pic.twitter.com/NifiYSEE7B — NFL Memes (@NFL_Memes) November 27, 2025

Jack White: por qué fue escogido para el Medio Tiempo del partido de Acción de Gracias

Jack White encendió el Medio Tiempo del partido de Acción de Gracias en la NFL, protagonizado por Lions vs. Green Bay Packers; el rockero recientemente fue ingresado al Salón de la Fama del Rock & Roll con The White Stripes, hito que reconoce su trabajo y aportación al mundo de la música, posicionándolo como uno de los músicos más influyentes de su tiempo y ahora consolidándose como uno después de la actuación que acaba de presentar, teniendo como invitado al mismísimo Eminem.

Recordemos que Eminem ya habría participado en el Medio Tiempo del Super Bowl LVI, donde compartió el SoFi Stadium junto a otras leyendas del rap como Dr. Dre, Snoop Dog, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent. Convirtiéndose esta entrega en una de las favoritas de muchos seguidores quienes ven solamente el Super Bowl con la esperanza de disfrutar un Medio Tiempo que les vuele la cabeza.

¿Cuál fue la canción que cantó Jack White junto con Eminem?

Jack White y Eminem cantaron un mashup entre las canciones ’Till I Collapse, de Eminem, con Hello Operator, de The White Stripes, siendo el momento CUMBRE del Medio Tiempo del partido.

Otras canciones que entonó White en el Halftime Show fueron:



That's How I'm Feeling

Seven Nation Army

Esta última canción fue con la que cerró su número, con un himno que ha unido generaciones y ha traspasado los años para hoy por hoy convertirse en uno de los clásicos de la música, y obviamente electrizando a todo el estadio para el inicio del segundo tiempo del partido.