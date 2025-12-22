Del glamour al conflicto: los Beckham enfrentan su momento más tenso como familia

Durante años la familia Beckham se ha considerada como una de las más sólidas del espectáculo internacional, sin embargo, estos días ha estado bajo el ojo del huracán luego de que se diera a conocer que Brooklyn Beckham , el hijo mayor del exfutbolista y la diseñadora bloqueara a sus padres y a algunos de sus hermanos de redes sociales, un gesto que rápidamente encendió las alarmas sobre una ruptura familiar más profunda.

Ante esta ola de rumores, Cruz Beckham fue quien aclaró públicamente la situación, asegurando que David y Victoria no dejaron de seguir a su hijo por decisión propia, sino que se despertaron bloqueados. A partir de estas declaraciones quedó en evidencia que el distanciamiento no era solo un rumor, sino una realidad que ya se reflejaba de manera pública.

Lo que también ha sorprendido a fans de los Beckham es que Nicola Peltz Beckham, esposa de Brooklyn también dejó de seguir a sus suegro s, lo que reforzó la percepción de una relación tensa entre ambas partes.

¿Qué originó el conflicto dentro de la familia Beckham?

Aunque la familia no se ha expresado públicamente explicando los motivos de estos bloqueos, distintas fuentes cercanas señalan que el distanciamiento sería el resultado de tensiones acumuladas, diferencias en decisiones personales y desacuerdos que se intensificaron tras el matrimonio de Brooklyn y Nicola en 2022. Desde entonces, se han registrado ausencias llamativas del joven en celebraciones familiares importantes.

Asimismo, se ha señalado que para Brooklyn y Nicola, la exposición constante habría generado la necesidad de marcar límites y priorizar su privacidad, incluso si eso implicaba cortar vínculos digitales con su familia.

¿Habrá reconciliación?

A pesar de la tensión evidente, algunas fuentes cercanas aseguran que la relación no está completamente rota y que aún existe la posibilidad de un acercamiento en el futuro. Sin embargo, por ahora, el silencio y los bloqueos parecen marcar la pauta de una familia que enfrenta una crisis.