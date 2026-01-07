Yu Menglong: afirman que el actor no murió en un accidente, sino en un sacrificio por esta impactante razón

La muerte del actor Yu Menglong sigue generando interés entre los fans, quienes, incluso cuatro meses después de su fallecimiento, exigen justicia a las autoridades chinas para esclarecer lo que realmente ocurrió. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz un perturbador detalle: supuestamente, Alan Yu no murió en un accidente, sino que habría sido sacrificado.

Esta nueva información fue publicada por el portal Enstarz, donde se señala que el actor de Eternal Love habría estado involucrado en una serie de eventos desafortunados que, según el comunicador Edward Wenming, habrían derivado en un ritual de magia oscura.

La teoría surgió a partir de la fecha de nacimiento de Yu Menglong, el 15 de junio, la cual supuestamente coincide con el cumpleaños de figuras políticas de alto rango en China, por lo que habría sido considerado un “candidato ideal” para dicho ritual.

Yu Menglong murió el 11 de septiembre en Beijing.|(Instagram @alanyu0615)

La hipótesis tomó fuerza debido a la presunta campaña de silencio en redes sociales, donde el gobierno chino habría censurado cualquier tipo de expresión o cuestionamiento sobre el incidente.

Asimismo, medios internacionales han señalado un comportamiento extraño tras darse a conocer la noticia, como la aparente ausencia de luto público por la muerte de Menglong.

No obstante, la versión oficial sostiene que la causa de muerte de Alan Yu fue un accidente, tal como lo informó la policía.

¿De qué murió Yu Menglong?

Yu Menglong murió a los 37 años tras caer accidentalmente de un edificio en Beijing, luego de consumir alcohol. Aunque en un inicio su muerte fue catalogada como sospechosa, su madre confirmó la versión oficial proporcionada por las autoridades.

La muerte de Yu Menglong es sospechosa para los fans, quienes afirman que hubo implicados.|(Instagram @yyumenglongfans)

“En los últimos días, he sufrido un profundo dolor por la partida de mi amado hijo, quien perdió la vida tras caer de un edificio después de consumir alcohol. Esta repentina tragedia nos ha sumido en un gran sufrimiento. La policía me ha informado de los resultados de la investigación y el funeral ya ha concluido”, escribió la madre de Alan Yu en la red social Weibo.

¿Cómo encontraron el cuerpo de Yu Menglong?