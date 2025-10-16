La autopsia de Yu Menglong reveló detalles de su muerte que nadie esperaba escuchar

Un mes después de la muerte del actor chino Yu Menglong, circula un supuesto informe de autopsia que sugiere lesiones graves previas a su fatal accidente, generando nuevas preguntas sobre lo ocurrido.

Menglong, conocido también como Alan Yu, falleció el 11 de septiembre de 2025 tras caer desde un edificio en Pekín. Aunque las autoridades descartaron un delito, capturas de un supuesto informe forense describen lesiones que no corresponden a un accidente común.

El documento forense menciona fracturas en el tórax, hemorragia interna y daños en varios órganos. También incluye traumatismos en el rostro y el cuero cabelludo, pérdida de dientes y posibles signos de agresión sexual. Estos datos fueron difundidos por Koreaboo, causando gran revuelo entre los fans.

No obstante, expertos forenses citados por South China Morning Post explican que ciertas lesiones, como fracturas específicas y daños faciales, no son típicas de una caída accidental. Esto ha llevado a que seguidores y analistas pidan una investigación más detallada.

Weibo/Instagram ¿Qué reveló la autopsia de Yu Menglong? Salen a la luz nuevos datos

La madre del actor declaró que Yu cayó tras consumir alcohol, pero los especialistas señalan que esta explicación no coincide con la gravedad ni el tipo de lesiones registradas, lo que mantiene la incertidumbre.

Dudas sobre la autenticidad del informe forense de la autopsia de Yu Menglong

A pesar de su difusión, ninguna autoridad ha confirmado que el documento sea legítimo. Según The Straits Times, algunas secciones del supuesto informe presentan similitudes con un documento de 2012, lo que ha despertado dudas sobre su veracidad.

Mientras tanto, los seguidores de Yu Menglong —conocido por sus papeles en famosas cintas cinematográficas y series de época como El amor eterno y La leyenda de la serpiente blanca— exigen información oficial que aclare las circunstancias de su fallecimiento.

Weibo Los seguidores exigen investigación sobre el fallecimiento Yu Menglong

Qué se espera que suceda con esta nueva información de la muerte e Yu Menglong

Hasta ahora no se ha anunciado ninguna nueva investigación formal. Expertos citados por Global Times aseguran que una revisión oficial permitiría despejar dudas, determinar si hubo factores externos que contribuyeron a su caída y brindar una explicación confiable sobre la trágica muerte del actor.