¿Concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes? Esto es lo que sabemos sobre su regreso en 2026

Previo a su presentación en el Festival Corona Capital 2025, rumores señalan que Deftones tendrán un concierto en solitario en marzo del 2026 en el Palacio de los Deportes de la CDMX, siendo un regreso esperado por miles de fans.

Aunque su última visita a tierras mexicanas (antes de este 2025) fue en el festival Northside de Monterrey y en el Showcenter en Guadalajara en 2017, Chino Moreno y compañía no ofrecían un concierto en la Ciudad de México desde septiembre del 2014 cuando tocaron en el Pepsi Center.

¿Cuándo será el concierto de Deftones en la CDMX?

Como sabrás, la banda californiana estará regresando a México en 2026, pues se estarán presentando en el Festival Pal’ Norte el viernes 27 de marzo, por lo que todo indica que los Deftones estarían dando un concierto en el Palacio de los Deportes el lunes 30 de marzo como parte de su paso por Latinoamérica en la promoción de su disco 'private music', y aunque es un rumor que cada vez toma más fuerza y sentido, el día estaría por confirmarse.

Este 2025 la banda estuvo de gira por Estados Unidos con The Mars Volta y esta misma banda formará parte del Vive Latino 2026, por lo que este concierto cada vez toma más sentido.

Este domingo 16 podremos presenciar el regreso de los Deftones a México en el Corona Capital, donde seguramente darán una de sus grandes presentaciones, aunque como suele ocurrir, muchas veces las bandas suelen usar este tipo de presentaciones como “una prueba” para regresar medio año después.

Aunque este concierto se anunciará de manera una vez que hayan realizado su show esta semana, ya podemos comenzar a especular sobre el precio de las entradas, tomando en cuenta el recinto, los boletos para el concierto podría rondar los $1100 hasta los $5,000; aunque de momento esto es solo una especulación en precios.

¿Cuál será el setlist de los Deftones en el Corona Capital?