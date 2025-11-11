The Game Awards 2025: fecha, horario y cómo ver la transmisión en Prime Video y Twitch

La celebración más grande de la industria gamer está a punto de dar un paso histórico. The Game Awards 2025, el evento anual que reconoce la excelencia creativa y técnica en los videojuegos, se transmitirá por primera vez en una plataforma, específicamente en Prime Video, gracias a una nueva alianza entre el show y Amazon.

The Game Awards 2025: Será transmitido en Amazon Prime Video

Este acuerdo permitirá que millones de espectadores puedan disfrutar sin costo adicional del evento a través de la popular plataforma de streaming, además de su tradicional transmisión en Twitch, donde se ha emitido desde su debut en 2014.

Fecha y horario confirmados

No te olvides de anotar en tu calendario que The Game Awards 2025 se llevará a cabo el próximo jueves 11 de diciembre. El evento se llevará a cabo en vivo desde el Peacock Theater en Los Ángeles.

El evento comenzará a las 7:00 PM (hora de México) y se extenderá hasta las 10:00 PM, con un formato donde, además de las premiaciones, podrás disfrutar de anuncios, avances exclusivos y presentaciones musicales.

Geoff Keighley celebra la alianza con Amazon

El creador y productor de The Game Awards, Geoff Keighley, destacó la importancia de esta expansión global:

“Estamos emocionados de llevar nuestra celebración mundial de los videojuegos a aún más audiencias con la incorporación de Prime Video. Con la llegada de la segunda temporada de Fallout y una nueva ola de adaptaciones de videojuegos, Prime Video es el hogar natural para nuestro show.”

Twitch: co-stream en 2K y recompensas exclusivas

En Twitch, The Game Awards 2025 se transmitirá por primera vez en calidad 2K (1440p) y permitirá que miles de creadores realicen co-streams en vivo junto a sus comunidades. Esta estrategia se basa en los resultados de la edición pasada, donde más de 11,000 streamers retransmitieron el evento.

Este año regresan los populares Twitch Drops, que ofrecerán contenido exclusivo dentro de los juegos y una insignia especial del chat de TGA para quienes vean al menos 30 minutos de la transmisión.

Amazon lanzará ofertas exclusivas durante el evento

Algo imperdible para los fans es que con esta alianza surgen varios beneficios que debes tomar en cuenta. Como parte del acuerdo, Amazon será el minorista oficial de The Game Awards, y relanzará su tienda especial, con promociones en videojuegos, consolas y accesorios hasta el 31 de diciembre de 2025.

Durante la transmisión en vivo, los espectadores podrán acceder a ofertas relámpago exclusivas para miembros Prime, que estarán disponibles solo por tiempo limitado y en productos relacionados con los juegos nominados y lanzamientos recientes.

¿Ya tienes a tu favorito para ganar el GOTY?

