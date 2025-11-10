El anime que llevas un año esperando y finalmente confirma fecha de estreno

Al hablar de anime, quizás muchas personas piensan que todas las series japonesas son idénticas. Pero lo cierto es que dista mucho de este concepto. Ya que este género se traduce en un universo de producciones de todo tipo.

Así es como existen series de anime más románticas, cómicas, terroríficas, de ciencia ficción o fantasía. Este último es el caso de una de las producciones del estudio MAPPA que estrena su tercera temporada en pocas semanas. Esto es lo que se sabe de Jujutsu Kaisen.

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de la serie de anime Jujutsu Kaisen?

La tercera temporada de la serie de anime Jujutsu Kaisen se estrenará el 8 de enero de 2026. Por este motivo, el año que viene comenzará con uno de los lanzamientos más esperados por los amantes del género japonés.

Esta información fue confirmada por MAPPA luego de 1 año de silencio desde la última temporada. Esta producción es una de las más exitosas de Crunchyroll y había generado gran expectativa entre sus fanáticos.

Los primeros episodios estarán disponibles en forma de película: una tendencia que se ha convertido en algo normalizado para los animes más esperados de la actualidad. Así ocurrió con las exitosas obras de Solo Leveling y Kimetsu no Yaiba.

¿De qué trata la serie de anime Jujutsu Kaisen?

La trama de Jujutsu Kaisen sigue a Yuji Itadori, un estudiante de secundaria que posee una fuerza sobrenatural impresionante. Luego de haberse encontrado con seres malvados que se alimentan de energía negativa (maledictos), el protagonista se ve involucrado en el mundo de la maldición.

Luego de sucesos trágicos, Yuji ingiere uno de los demonios más poderosos, Ryomen Sukuna, con la esperanza de salvar a sus amigos. Pero las cosas se complican cuando el joven debe controlar al mal dentro de su propio cuerpo mientras trabaja junto a la Asociación Jujutsu: una organización que extermina maldiciones y protege a la humanidad.

La tercera temporada de esta serie de anime abarcará varios arcos: la ejecución, la preparación de los juegos y los Juegos del Sacrificio. Un escenario explosivo que brindará batallas y personajes memorables.