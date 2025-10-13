⁠Anthony Perkins, el actor que fue retratado en la serie de Monstruo: La historia de Ed Gein

El estreno de la serie Monstruo: La historia de Ed Gei trajo de vuelta a la conversación pública la vida del actor Anthony Perkins, protagonista del clásico de terror ‘Psicosis’ de Alfred Hitchock. Se tiene entendido que Norman Bates fue un personaje inspirado en el asesino de Wisconsin, sin embargo, en dicha producción se señala que el histrión habría participado en terapias de ‘conversión’, pues era homosexual, lo cual ha causado polémica en la comunidad LGBT-

Antes del éxito de ‘Psicosis’, en 1953, Perkins debutó junto a Spencer Tracy en ‘The Actress’ y un año después brilló en Broadway con ‘Tea and Sympathy’, donde interpretó a un adolescente sensible que era víctima de burlas por su delicadeza. En 1956 obtuvo una nominación al Oscar por ‘Friendly Persuasion’, de William Wyler, que lo consolidó como el nuevo galán intelectual de Hollywood.

Tab Hunter, que también fue una estrella de la década de los 50’s, confirmó en sus memorias ‘Tab Hunter Confidential’, publicada en 2005, que ambos mantuvieron una relación durante cuatro años. “Éramos dos jóvenes ambiciosos nadando en la pecera de Hollywood, donde las aguas eran oscuras, turbias y traicioneras, sobre todo si tenías un secreto”, escribió.

Esto se sabe sobre las terapias de ‘conversión’ a las que se habría sometido Anthony Perkins

En la serie antes mencionada se muestra a Perkins, interpretado por Joey Pollari, en un consultorio, conversando con la terapeuta Mildred Newman, bajo la actuación de Mimi Kennedy, sobre su atracción hacia otros hombres. En ese encuentro, se insinúa que él acepta voluntariamente someterse a un método de "cura"

Algunas fuentes, como la biografía de Charles Winecoff, la cual se publicó en1996, mencionan queel Perkins asistió a sesiones con un terapeuta que buscaba “curar” su homosexualidad. Incluso algunos relatos sugieren que se aplicaron métodos agresivos como los electroshocks, aunque esto último es un punto de debate y controversia entre los biógrafos.

