Marlon Wayans rompe el silencio sobre la secuela de ¿Y dónde están las rubias?

Los fans nunca olvidan y la prueba de ello es que, después de dos décadas, siguen pidiendo a gritos una secuela de ¿Y dónde están las rubias? (2004). Sin embargo, Marlon Wayans —quien protagonizó y coescribió la comedia junto a su hermano Shawn— acaba de hacer algo que nadie quería escuchar. El actor ha decidido ponerle un alto a las expectativas.

Marlon Wayans aclara si habrá secuela de ¿Y dónde están las rubias?

Durante una entrevista con The Guardian, el actor explicó que, aunque la idea de una segunda parte está sobre la mesa, aún no hay nada confirmado. “Estamos rondando la idea, pero aún no. No quiero levantar falsas esperanzas, porque la gente se pone muy violenta con ¿Y dónde están las rubias?”, bromeó Wayans.

Marlon Wayans: “Fue agotador transformarme todos los días”

Aunque esta respuesta sorprendió al público la verdad es que Wayans también reveló por qué no está seguro de revivir para una secuela a las icónicas “rubias” hace tiempo. En una charla anterior con People y durante una transmisión en el stream Mafiathon 3, el actor recordó lo agotador que fue el rodaje original. “Tardaba siete horas en maquillaje cada día y trabajábamos catorce más. Dormíamos tres horas por noche y quitarnos el maquillaje, tomaba una más”, confesó.

El comediante aseguró que no se arrepiente de haberlo hecho, pero que no tiene intención ni la fuerza para repetir una experiencia tan demandante físicamente.

Entre la nostalgia y su nueva etapa con Him

Aun así, Wayans dejó la puerta entreabierta, pues nunca ha descartado por completo volver si las condiciones fueran adecuadas. En 2022 ya había dicho que películas como ¿Y dónde están las rubias? “son necesarias”, defendiendo el humor sin censura.

Mientras tanto, el actor, afortunadamente, no se mantiene inactivo, actualmente vive una nueva etapa profesional con Him, su nuevo drama de Universal Pictures, donde interpreta a un exjugador de fútbol americano que busca redimirse. El papel ha sido descrito como su actuación más seria desde Réquiem por un sueño (2000).

Así que por ahora, los fans tendrán que conformarse con los recuerdos…

