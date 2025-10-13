Directora de ‘Las guerreras K-Pop’ anuncia secuela de la película, pero da una mala noticia

‘Las guerreras K-Pop’ es una de las películas animadas más aclamadas en el 2025 a nivel internacional, una película que desde el estreno sigue siendo sintonizada por el público. Es así que la directora del filme ya confirmó una secuela, historia que se mantiene en planeación.

Aunque se anunció la continuación de la historia, ya dejó en claro que no se hará el ‘live-action’, noticia que sorprendió a varios. A continuación, te detallaremos toda la información que se tiene sobre la película.

¿Habrá K-Pop Demon Hunters 2?

Maggie Kang, la directora en una entrevista realizada por BBC, acompañada de Chris Appelhans, antes del gran ‘BOOM’ de la película, ya había mencionado que la historia de ‘Las guerreras K-Pop’ tienen mucho que dar al público. Por lo que ya nos estaban anunciando la posible secuela.

Dentro de la misma conversación, ella mencionó que por los elementos de la historia y personajes, quedan muy bien con la animación. Una situación compleja cuando se habla de ‘live-action’, puesto que el filme se vería muy realista y ya no funcionaría, por lo que se descarta esa posibilidad.

Aunque no se ha anunciado nada oficialmente, se sabe que ya se están realizando conversaciones con la directora, Netflix y Sony Pictures para continuar con la película. Una noticia que entusiasmó a los seguidores de la historia.

¿Cuándo sale la secuela de ‘Las Guerreras K-Pop’?

Ante la noticia de una posible secuela de ‘Las guerreras K-Pop’, y las charlas que ya se están realizando con la directora, sigue siendo un tema no oficial y en proceso de planeación. Por lo tanto, se desconoce la fecha exacta en la que se pueda hacer el estreno de la segunda parte.

Aun así, se recomienda que nos mantengamos informados en los portales oficiales de Netflix y Sony Pictures, ya que serán los encargados de anunciar más detalles sobre el lanzamiento de la segunda película. Una noticia que muchos usuarios esperan poder escuchar muy pronto.