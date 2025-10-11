Muere a los 79 años Diane Keaton, actriz y ganadora del Oscar

Lamentablemente se conoció la noticia de que la actriz Diane Keaton, murió el pasado sábado a los 79 años en California, Estados Unidos. La mujer contaba con una gran trayectoria en Hollywood, donde protagonizó clásicos como Annie Hall, Alguien tiene que ceder y El Padrino.

La noticia fue dada a conocer por allegados de la familia a la revista People, pero no han brindado más detalles al respecto. Además han pedido privacidad en estos momentos de gran dolor.

¿Quién fue Diane Keaton?

Diane Keaton tuvo su salto a la fama en los años 70 cuando tuvo su papel como Kay Adams-Corleone en el clásico de Francis Ford Coppola.

Luego siguió su camino actoral en varias colaboraciones con el director Woody Allen. Fue por uno de esos largometrajes, Annie Hall, que ganó el premio Oscar a mejor actriz en 1977.

La actriz era reconocida como una de las más carismáticas de Hollywood, con una amplia carrera que mostró las diversas facetas que era capaz de tener en la actuación.

Keaton nació en Los Ángeles en 1946. Luego de graduarse del secundario, estudió actuación en la universidad, pero abandonó rápidamente y se mudó a Nueva York para intentar encontrar su camino en el mundo del teatro. En el año 1968 fue elegida para ser parte de la obra Hair de Broadway.

La actriz no se casó pero mantuvo relaciones con figuras como Al Pacino y Warren Beatty, fue madre de dos hijos adoptados, Dexter y Duke, a quienes consideraba su mayor realización. No hay dudas de que su legado perdurará no solo a través de sus películas, sino también como un ejemplo de perseverancia, estilo inconfundible.

