Batman: The World estará ambientada en la Ciudad de México.

El momento tan esperado ha llegado, pues El caballero de la noche de DC Comics tiene preparada una gran sorpresa para todos sus fieles fanáticos en el mes de septiembre con motivo de su aniversario.

Una de los grandes superhéroes de la historia

Batman (1989): Opening scene

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Aunque mucho se ha especulado, ahora se ha mencionado que se trata de una novedosa antología de 184 páginas en formato físico y digital titulada Batman: The World (Batman: El mundo).

En el cómic, se puede observar como el enmascarado de Ciudad Gótica dejará su lugar de nacimiento para enfrentarse a nuevas misiones, amenazas y enemigos alrededor del mundo, incluso México forma parte de su tour por el globo terráqueo contra el crimen donde tendrá que ponerle un alto a todos los fantasmas que acechan la capital de nuestro país.

El largo recorrido que tendrá Batman

Por medio de un comunicado, la editorial de cómics señaló que esta antología es única en su tipo, pues las historias que acompañan a Batman han sido realizadas por los mejores escritores e ilustradores alrededor del mundo.

Además de nuestro país; Francia, España, Italia, Japón, Alemania, Turquía, Brasil, República Checa, Corea, China, Rusia y Polonia son los lugares donde el Hombre Murciélago tendrá que enfrentar al crimen. Batman: The World se lanzará mundialmente el martes 14 de septiembre de 2021, unos días antes para celebrar en grande el Batman Day, el sábado 18 de septiembre de 2021.

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