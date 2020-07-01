La nueva película ‘The Batman’, con Robert Pattinson como protagonista, no será parte del DCEU.

Para el año 2021 se espera la película de The Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson en el papel del Caballero de la Noche. Varios son los seguidores de este filme que se han cuestionado si formará parte del Universo Extendido de DC (DCEU) y tendrá alguna relación con las otras entregas.

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Con base en esto, los fanáticos empezaron a especular que la película podría ser una precuela del Batman de Ben Affleck, o que podría unirse a esta gran franquicia luego de la película individual de The Flash, que se adaptará a los eventos de FlashPoint.

Sin embargo, en las series de la compañía de Warner, lo que se conoce como Arrowverse, el evento de Crisis on Infinite Earths confirmó que todas las series y películas de DC forman parte del multiverso que ya se presentó. Por ello, ahora se tiene una confirmación respecto a la cinta de Reeves.

Daniel Richtman, escritor y fuente confiable de Warner Bros, reveló que The Batman no formará parte del DECU y que la estrategia de Reeves es formar una película como Joker, un filme independiente a la saga, mismo que puede permitirse tocar otros temas y abordarlos con una diferente perspectiva.

Se ha revelado que la película de The Flash podría presentar a Batman Beyond, para que en un futuro muy cercano finalmente se pueda realizar su filme en solitario. Además de los rumores, se han dicho que si Michael Keaton acepta regresar a las películas de DC, el plan es posicionar a su versión de Bruce Wayne como lo hace Nick Fury, pero del DCEU.

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Desde el año 2000, el estudio ha puesto la mira en explotar al personaje en la pantalla grande, ya que, para muchos seguidores, es una mezcla entre Batman y Spider-Man, pero basado en una historia del futuro, así que el estudio quiere presentar a Terry McGinnis muy al final de The Flash y que Keaton sea su mentor.