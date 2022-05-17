Betty, la fea: Ella es Camila, la hermana poco conocida de Don Armando.

"Yo soy Betty, la fea" ha sido uno de los melodramas más exitosos en la historia de la televisión mundial, pues ha sido emitida en 180 países y ha sido adaptada en más de 30 ocasiones. La historia de amor entre Beatriz Pinzón y Armando Mendoza ha conmovido a propios y a extraños en diferentes partes del planeta Tierra y tal parece que seguirá vigente por muchos años más.

La telenovela colombiana se transmitió por primera vez en el año de 1999. A 21 años de su estreno, “Yo soy Betty, la fea” sigue robando corazones y atrayendo a nuevas generaciones con sus ocurrentes capítulos y debido a las revelaciones que han hecho muchos de sus protagonistas en los años recientes.

¿Quién es Camila y por qué jamás apareció?

La historia creada por Fernando Gaitán está llena de misterios sin resolver, así como personajes que estuvieron planeados, pero únicamente quedaron en la imaginaria del escritor, tal es el caso de Camila, la hermana de Don Armando que nunca apareció en el melodrama colombiano.

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El nombre de Camila Mendoza Saenz sonó al principio de la historia, exactamente en el capítulo 11, cuando el emblemático ‘Cuartel de las feas’ le cuenta a Beatriz Pinzón cómo que es que Don Armando se quedó con la presidencia de Ecomoda. Las amigas de la protagonista le dicen que fue gracias a los votos de su madre y su hermana en la junta directiva.

“¿Camila?, ¿quién es ella?”, pregunta Betty a su séquito de feas. “Camila es la hermana de Don Armando y la tienen exiliada en Suiza. Cometió un delito contra la familia; se casó con un pobre. Se casó a escondidas porque estaba esperando un hijo, pero le dañaron el matrimonio. Dicen que fue Doña Margarita. El pobre terminó huyendo, pero a ella la mandaron a Suiza con el hijo pobre”, reveló el cuartel.

Armando le tiende una trampa a Patricia, y Betty guarda silencio. ¡Él tendrá que descubrir la verdad sobre el informe!

“No la sacaron del país. Ella se fue porque quiso y si no ha vuelto es porque no quiere saber nada de la familia. Con el único que se habla es con Don Armando de vez en cuándo”, dijo una de ellas.

No obstante, Camila jamás apareció en el melodrama ni se supo qué pasó con ella, tampoco volvió a ser nombrada y su personaje pasó sin pena ni gloria y terminó sepultado en la historia.

