“Cada Minuto Cuenta” la serie del terremoto del 85 ya tiene fecha para su segunda temporada

Amazon Prime Video incluyó en su catálogo “Cada Minuto Cuenta” el pasado noviembre del 2024, con una primera temporada llena de emociones donde vimos el antes, durante y las primeras horas del terremoto de 1985 que sacudió y dejó marca en la historia de México.

Esta serie además de narrar uno de los momentos más aterradores de México, marcó un antes y un después en las producciones nacionales, ya que se utilizó una tecnología llamada Virtual Production para recrear a detalle la tragedia de la ciudad en el 85, esta tecnología ha sido usada en sagas como Star Wars y El Señor de los Anillos. Con esta calidad de producción Amazon Prime ha anunciado el regreso de la historia con la segunda y última temporada.

Cada Minuto Cuenta: Fecha de estreno de la segunda temporada

Cada Minuto Cuenta en su segunda temporada estará disponible a partir del 12 de septiembre en Prime Video y contará con 10 episodios en total.

En esta última temporada veremos la continuación de lo que vimos en la primera, ya pasó un día completo desde que el 19 de septiembre hubiera un temblor de 8.1, el doctor Ángel quedó atrapado en los escombros y nadie sabe nada de él, y está por pasar algo peor: la réplica que hubo el 20 de septiembre va a suceder y las personas deberán organizarse para combatir las trabas del gobierno.

Este es el reparto de Cada Minuto Cuenta

El reparto principal de la serie de Cada Minuto Cuenta es:

