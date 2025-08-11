Mozart, Chavela Vargas y Bruce Springsteen, estas canciones forman parte del soundtrack de la parte uno de la segunda temporada de Merlina

A menos de una semana del estreno de la primera parte de la segunda temporada de Merlina, los fans se han quedado encantados con el soundtrack del cual te hablaremos sobre las canciones que aparecen.

Cuando hablamos de la música que aparece en una serie, debemos de tener en cuenta lo trascendental que esto puede ser, pues recordemos que en la primera temporada, su característico baile se hizo tendencia en redes.

¿Qué canciones podemos escuchar en la parte 1 de la segunda temporada de Merlina?

Capítulo 1



“My Favorite Things” - The Lennon Sisters

“Un Mundo Raro” - Chavela Vargas

“Tropical Island” - Barry Lipman Singers

“Kiss Me” - Sixpence None the Richer

“Um Oh Ah Yey” - MAMAMOO

Prokofiev’s Romeo and Juliet Op. 64, Act 1: Dance of the Knights

“No Time To Cry” - Sisters of Mercy

“Nevermore Alma Mater” - Pitch Slaps

“Dancing in the Dark” - Bruce Springsteen

Capítulo 2



“You Really Got Me” - The Kinks

“The Marriage of Figaro” - Voi Che Sapete (Pantheon Classics)

Verdi’s “Dies Irae” (Pantheon Classics)

Capítulo 3



“La Cumparsita” - Roberto Alagna

“I Walked with a Zombie” - Roky Erickson

“Ride of the Valkyries” - Wagner

“Bad Moon Rising” - Creedence Clearwater (Versión de la serie)

“Besame Mucho” - Pedro Vargas

“Losing My Religion” - R.E.M. (Cover de GnusCello)

Capítulo 4



“I Want To Know What Love Is” - Foreigner

“Ain’t That A Kick In The Head” - Dean Martin

Symphony No. 34 in C Major K. 338 – Adante di Molto by Mozart

“Dream Weaver” - Gary Wright

“All By Myself” - Eric Carmen

“Zombie” - The Cranberries (Cover)

Scene D’Amour - Bernard Hermann

Sin duda, la serie creada por Tim Burton se ha ganado el corazón de muchos fans por todo el mundo, quienes además de las actuaciones o la trama, han destacado la banda sonora de esta producción.

Recuerda que esta es la primera parte, se espera para la próxima entrega se lance la canción de Lady Gaga “Dead Dance”, misma que vendría acompañada de la actuación de la cantante.

