Canelo Álvarez responde a abuelita que le prende un cirio antes de cada pelea.

Canelo Álvarez volvió a demostrar el carisma que lo caracteriza al enviar un mensaje a una abuelita que le prende un cirio antes de cada pelea.

Te puede interesar: Esto es lo que ganará Canelo Álvarez por pelear con Dmitry Bivol.

Esta situación surgió gracias a Twitter donde una usuaria llamada @natlarios1 compartió la historia de su abuela que es una gran aficionada del boxeador y a partir de eso una cosa llevó a la otra y el mismo pugilista terminó respondiendo a su fan.

Y esto no es todo pues la entrañable abuelita quería que el gran Canelo la saludara. El pedido por suerte fue muy viralizado dentro de las redes y, es justo decirlo, gracias a la buena predisposición de la gente de Twitter hubo una respuesta.

Mi abuelita es la fan #1 del @Canelo y cada vez que pelea le prende el cirio para que no le pase nada malo y gane. Pregunté que quería del día de las madres y dijo que quisiera que el Canelo la felicitara 🤣.

Pueden ayudarme a hacerlo viral para darle un regalito especial🤞🏼. pic.twitter.com/ffliK7Xtr8 — natlarios (@natlarios1) May 10, 2021

¿Qué le dijo Canelo a la abuelita que le pone un cirio antes de cada pelea?

El boxeador fue muy agradable y respetuoso y desde sus redes sociales dijo: “Señora Teresita, muchas gracias por todo su apoyo, gracias por siempre rezar por mí, por poner velas para mí cada vez que peleó. Muchísimas gracias”.

La señora Teresita vio el video y su nieta compartió la reacción en Twitter donde se pudo observar a la abuelita muy contenta por la respuesta del Canelo.

Si bien este hecho fue en mayo de 2021, el suceso de nuevo se hizo viral porque Canelo Álvarez está de regreso en los encordados para enfrentar a Dmitry Bivol.

Este sábado 7 de mayo reúne a tu familia y sé testigo de la defensa de un imperio en el box, con la pelea de Saúl "Canelo" Álvarez vs. Dmitry Bivol, a las 9:00 p.m. por Azteca 7.