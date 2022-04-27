Esto es lo que ganará Canelo Álvarez por pelear con Dmitry Bivol.

Se aproxima una nueva pelea del mexicano Saúl Canelo Álvarez que en esta ocasión enfrentará a Dmitry Bivol el próximo 7 de mayo, con ello recibirá una buena cantidad de dinero por este y los combates que se le vienen en el futuro cercano.

Te puede interesar: ¿A qué hora, cuándo y dónde ver la pelea Canelo vs Bivol?

Cabe mencionar que el pugilista no solo tiene un combate confirmado para dentro de 10 días, sino que también tiene programado uno en septiembre y otro para finales de año.

¿Cuánto ganará Canelo Álvarez por pelear con Dmitry Bivol?

ESPN indica que el oriundo de Guadalajara se estaría embolsando alrededor de 160 millones de dólares por enfrentar al ruso en mayo, a Gennary Golvokin en septiembre junto con el otro combate que aún no tiene contrincante pero sucederá antes que termine el presente 2022.

Los hechos indican que Canelo Álvarez no tendrá descanso alguno pues luego de enfrentar a Bivol deberá preparar de inmediato la pelea ante Golvokin prevista ya casi para el inicio de otoño. Y no solo esto sino que después, dependiendo de la fecha que se arregle, tendrá que ir poniéndose a tono para fin de año.

Hay que destacar que estos combates, en el marco de la enorme cantidad de dinero que arregló el boxeador, irán por el sistema pay per view por lo que aquellas personas que quieran disfrutar del arte de Canelo tendrán que pagar para ver cada uno de estos combates, excepto en México donde todas las peleas las podrás ver en la señal de Azteca 7.

También te puede interesar: Canelo Álvarez es el fan número uno de Grupo Firme: ¿Por qué?

