Esto gana Canelo Álvarez por pelea, por round y ¡por minuto!

Decir que Canelo Álvarez es millonario es tan evidente que no requiere siquiera una contraparte argumentando lo contrario. Ahora, decir que el boxeador obtiene cantidades increíbles de dinero es justo, por lo que nos toca saber cuánto gana por pelea, por minuto y hasta por segundo.

Para empezar, su carrera tiene números tan impresionantes que llevan a que tenga un nivel de ingresos muy altos. Y esto se debe a que el oriundo de Guadalajara ha protagonizado 60 combates y ha perdido solamente 1, ha ganado en 57 de ellos y los otros 2 los empató. Un 57-1-2 de récord te va a generar un nivel de vida acaudalado y así se comienza a explicar esta historia.

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¿Cuánto gana Canelo Álvarez por round en cada una de sus peleas?

Saúl Álvarez embolsó 40 millones de dólares por su pelea con Caleb Plant en el MGM Grand de Las Vegas en la que por supuesto que salió victorioso. Decimos esto para poner un parámetro de lo que suelen ser las cifras que maneja.

Ahora bien, el dinero que acumuló durante 2021 es impactante. El boxeador obtuvo 444 dólares por minuto, lo equivalente a 9000 pesos mexicanos y 7,40 dólares por segundo, es decir unos 148 pesos de nuestra moneda.

Y vale decir que los números seguirán creciendo porque para 2022 hay 3 peleas previstas por las cuales el de Jalisco recibirá alrededor de 53 millones de dólares por cada uno de los combates. Sin duda alguna que algo más que impactante.

