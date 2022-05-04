¿A cuánto asciende la fortuna de Canelo Álvarez?

Saúl “Canelo” Álvarez es uno de los deportistas más exitosos que ha dado México en su vasta historia. Producto de su gran andar en el boxeo, el pugilista ha acumulado ingresos acaudalados, por lo que llegó el momento de descubrir a cuánto asciende su fortuna.

Es justo destacar que Canelo ha llegado a un buen pasar económico a causa de una carrera estelar que incluye 60 combates y 57 victorias, 2 empates y apenas 1 derrota, números sin duda alguna increíbles y extraordinarios para cualquier boxeador. A partir de ahí, se empieza a explicar el caudal que acumula el oriundo de Guadalajara.

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¿A cuándo asciende la fortuna de Canelo Álvarez?

Celebrity Net Worth, portal especializado en evaluar fortunas de personajes públicos, estima que Canelo cuenta con una fortuna que ronda los 140 millones de dólares. Y los ingresos subirán drásticamente en 2022 pues el mexicano recibirá alrededor de 160 millones por las 3 peleas pautadas, un aproximado de 53 millones de dólares por cada combate.

Ahora bien, la fortuna del boxeador no solo se sustenta a partir de sus ingresos por el deporte sino por su lado empresarial con el que ha aumentado su dinero a partir de buenas decisiones y un buen ojo en los negocios.

Canelo Álvarez tiene negocios como Canelo Energy (bienes raíces y gasolineras), Canelo Store (ropa y accesorios), Canelo Espectáculos (eventos musicales y deportivos), Upper (productos alimenticios), Upper Energy y CA (tratamiento de materiales y reciclaje a favor del medio ambiente) junto con SSA Capitales y Más (sociedades mercantiles).

