¿Quién es la mujer que maneja la vida del Canelo?

Este 7 de mayo, Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentará vs. Dmitry Bivol, y como era de esperarse hay muchas expectativas y gran euforia alrededor de este encuentro que te llevaremos por la pantalla de Azteca 7; pero antes de ver este duelo de titanes, te contaremos todo sobre la mujer que maneja la vida del boxeador mexicano.

Así es, esta bella mujer es su inspiración, ha estado en primera fila viendo sus peleas y apoyándolo; es tan importante en su vida, que ha compartido sus éxitos y triunfos en el ring, y si todavía no la conoces, aquí te presentamos a la mujer que le ha dado un rumbo al Canelo.

¿Quién es Fernanda Gómez?

Y bien dicen que "detrás de un gran hombre, hay una gran mujer", pues esta gran mujer es nada menos que Fernanda Gómez, quien ha acompañado en todo este tiempo al Canelo Álvarez dentro y fuera del ring.

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Fernanda Gómez es una modelo, empresaria y es la esposa del boxeador mexicano, con quien formó una familia y con quien comparte su vida.

Fernanda es originaria de Guadalajara, Jalisco, y su historia de amor junto al Canelo comenzó en 2016 en una gala benéfica donde hubo "amor a primera vista" entre ambos.

A pesar del 'clic' inmediato que tuvieron, ocultaron de la prensa su amorío, prefirieron estar alejados de los reflectores y disfrutarlo en bajo perfil, hasta que ya no pudieron más y se dejaron ver ante todos en mayo de 2017, en la pelea que Canelo tuvo vs. Julio César Chávez Jr.

Aunque parecía que todo iba de maravilla, poco tiempo después del anuncio de su relación, terminaron. Sin embargo, llegó el fruto de su amor y en este tiempo se dio a conocer que Fernanda estaba embarazada.

Ambos le dieron la bienvenida a su hija en 2018 y para 2019 retomaron su relación para darle juntos todo el amor a su pequeña. Pero lo mejor estaba por venir, pues en mayo (sí, un mes importante para el mexicano) de 2021 celebraron su boda en Guadalajara con familiares, amigos y algunas personalidades del medio artístico y la escena musical como J Balvin, Maluma, Los Ángeles Azules, Prince Royce, Maná, entre otros.

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Ahora se les puede ver juntos y muy enamorados a Canelo y Fernanda, pues por las imágenes que comparten en sus cuentas de redes sociales, viajan, se divierten y disfrutan a su hija, María Fernanda, a quien le dan amor y todas las comodidades.

Fernanda, por su parte, además de estar presente en la vida del Canelo y sus peleas en el ring, tiene a su cargo el centro de belleza Fernanda Gómez Nailbar & Boutique.

Además, de que se ha convertido en una figura importante en redes sociales, pues ya cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram, plataforma en la que publica parte de su vida y el glamour que la caracteriza.

