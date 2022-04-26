¿A qué hora, cuándo y dónde ver la pelea Canelo vs Bivol?

Es un orgullo para nosotros que el mejor boxeador del momento sea mexicano, nos referimos a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien se encuentra cerca de subirse nuevamente al cuadrilátero para enfrentarse al púgil de origen ruso Dmitry Bivol con quien se va a disputar el título semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo.

Desde hace algunos meses Canelo Álvarez se ha convertido en un rival que nadie quiere enfrentar, pues el mexicano es el mejor boxeador del momento a nivel mundial confirmando que a sus 31 años se encuentra en el mejor punto de su carrera.

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Eso lo sabe Canelo Álvarez, quien lo ha confirmado con sus más recientes declaraciones.

Es boxeo, pero creo que ahora nadie me puede ganar. Estoy en mi mejor momento y no le falto el respeto a nadie, pero estoy en mi mejor momento. Me siento fuerte, en mi mejor forma

¿Cuándo y dónde ver la pelea de Canelo Álvarez y Dmitry Bivol?

El próximo 7 de mayo Canelo Álvarez se va a subir nuevamente al ring en Las Vegas Nevada, donde enfrentará al boxeador ruso Dmitry Bivol.

La pelea la podrás seguir completamente en vivo por la señal de Azteca 7 y en nuestro sitio web aztecadeportes.com y en nuestra app oficial, todo en Box Azteca.

Recordemos que Canelo Álvarez ha sido campeón mundial en 4 divisiones diferentes y actualmente tiene una marca de 57-1-2 y, todo parece indicar que nuevamente va a triunfar contra el púgil ruso.

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Sin embargo, Dmitry Bivol no va a ser un rival fácil de vencer, aunque tiene menos enfrentamientos, tiene un récord invicto de 19-0, pero es campeón mundial de semipesado de la AMB, además tiene un registro de 11 triunfos por K.O.