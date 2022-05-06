Esta es la otra gran pasión de Canelo Álvarez: ¿Lo sabías?

Canelo Álvarez es reconocido como uno de los mejores boxeadores que ha dado México en su historia como también uno de los más destacados en la actualidad. Ahora bien, al margen del boxeo tiene otra gran pasión que puede sorprenderte.

El pugilista está en boca de todos ahora que está por enfrentar el sábado al ruso Dmitry Bivol en Las Vegas buscando confirmar sus cualidades en el ring por más que su historia habla por si sola pues de 60 combates ganó 57, empató 2 y solamente perdió 1.

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¿Cuál es la otra pasión de Canelo Álvarez?

Al margen del boxeo el oriundo de Guadalajara tiene una gran pasión por el golf y, como para que nos impacte aún más el dato, suele dedicarle mucho tiempo en su vida diaria a pesar que es un hobbie aunque claramente es de sus preferidos.

Y para sorprendernos todavía más, el 23 de mayo podremos dar cuenta de sus habilidades ya que participará del torneo No Golf No Life, campeonato que lo tiene como uno de los organizadores y se disputará en Ciudad de México y contará con 144 participantes.

Canelo Álvarez practica 4 horas al día y en algunas ocasiones se lo ha visto en sus mismas redes sociales practicando y puliendo detalles con lo que deja en claro que es muy perfeccionista. Y nos despedimos con otro dato que nos deja en claro cuánto le gustan los deportes porque al boxeo le dedica entre 4 y 5 horas diarias y debemos sumar 4 al golf con lo que 9 horas al día están destinadas a practicar su deporte predilecto y su hobbie preferido. Sin dudas que un atleta con todas las letras y muy dedicado a todo lo que hace.

