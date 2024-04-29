¿Acaso es Pop, Reguetón, Regional Mexicano, música clásica? Este sábado 4 de mayo será la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Jaime Munguía y podrás vivir la euforia a través de la pantalla de Azteca 7, pero antes de este duelo de titanes te contaremos un poco sobre cuál es la playlist del Canelo, misma con la que el boxeador mexicano entrena y se relaja antes de subir al ring.

“Canelo” recuerda con respeto al finado empresario, Carlos Bremer

Resulta que el Canelo es muy específico con la música que escucha antes de cada pelea, esos ritmos con los que se identifica y entra en ambiente. O al menos eso es lo que él mismo ha comentado cada que cuestionan sobre la playlist.

¿Cuáles son las canciones que escucha el Canelo para entrenar?

Y es que durante una charla, la playlist del Canelo quedó al descubierto y dejó claro que es el reguetón, el género con el que entra en ambiente, pero no deja de lado lo romántico; además, Luis Miguel y Joan Sebastian son sus artistas preferidos.

Incluso, en una plataforma de música compartieron la playlist del Canelo, donde figuran canciones de Rosalía, Anuel AA, Ozuna, Nicky Jam, Pitbull, obviamente J Balvin, Maluma, Michael Jackson, Joan Sebastian y Luis Miguel.

Es por esto que con la playlist del Canelo nos podemos dar cuenta que lleva el ritmo mexicano a donde sea, pero también no deja de lado el género del momento.

Por lo que antes de ponerse los guantes y salir al ring, Canelo escucha esta playlist que lo alienta a dar lo mejor e imprimirle toda la fuerza a sus puños para derrotar a sus rivales.

POR SI NO LO VISTE: ¿Quién es la mujer que maneja la vida del Canelo?

¿Te imaginabas cuál era la playlist del Canelo? Ahora que ya conoces qué es lo que escucha, te invitamos a ver la pelea que tendrá contra Jaime Munguía.

¡No te pierdas a nuestro orgullo azteca, apóyalo este 4 de mayo en su pelea #AlPuroEstiloMexicano y te llevaremos los detalles de Canelo vs. Munguía por la pantalla de Azteca 7!