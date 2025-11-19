El cantante D4vd es investigado como sospechoso de la trágica muerte de Celeste Rivas

El cantante David Anthony Burke, de 20 años, conocido artísticamente como D4vd, es señalado como el principal sospechoso en la muerte de Celeste Rivas, de 15 años. El cuerpo de la adolescente fue hallado en septiembre dentro de un Tesla abandonado en Los Ángeles, según informó una fuente policial a NBC4.

La desaparición de Celeste Rivas

Celeste había sido reportada como desaparecida en Lake Elsinore a principios de 2024. La joven ya se había escapado en ocasiones anteriores, pero regresaba a casa. Su última fuga ocurrió en abril de 2024 y, tras una llamada telefónica a finales de mayo, no se supo más de ella.

El 8 de septiembre de 2025, las autoridades encontraron su cuerpo en un depósito de grúas cerca de Mansfield Avenue y Romaine Street, en Hollywood, luego de que empleados del Hollywood Tow reportaran un olor fétido proveniente del vehículo. El Tesla llevaba dos días en el depósito tras haber sido abandonado en la vía pública.

Según la policía de Los Ángeles, el cuerpo estaba dentro de una bolsa en el maletero del auto. Posteriormente, ABC News confirmó que se encuentra en proceso de autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

D4vd bajo investigación

El vehículo estaba registrado a nombre del cantante D4vd, conocido por temas como “Here With Me” y “Romantic Homicide”. Aunque la causa de muerte aún no ha sido esclarecida, el artista de pop alternativo es considerado el principal sospechoso.

De acuerdo con NBC4 Investigates, D4vd no ha cooperado con las autoridades y se presume que Celeste habría fallecido en primavera. El mismo medio reseñó que el cantante, supuestamente, contó con ayuda para desmembrar y ocultar el cuerpo.

La gira mundial de D4vd, que inició el 5 de agosto y tenía previsto un concierto en el Teatro Griego de Los Ángeles, fue cancelada tras conocerse la investigación.

Trayectoria del cantante

Matthew Rivas, hermano de Celeste, declaró a NBCLA que la joven conocía al cantante y que, antes de desaparecer, le dijo que iría al cine con él.

D4vd saltó a la fama tras hacerse viral en TikTok, donde acumula casi 4 millones de seguidores. Nacido en Queens, Nueva York, se mudó a Texas en su adolescencia. Su nombre comenzó a sonar en Internet gracias a la creación de contenido en YouTube jugando Fortnite.