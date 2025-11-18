OFICIAL: Spider-Man: Brand New Day está por terminar grabaciones, esto es lo que se sabe sobre la película protagonizada por Tom Holland
¡Cada vez falta MENOS para la nueva película de Spider-Man: Brand New Day y estas son las novedades que debes saber!
De acuerdo con primeros reportes, la producción de Spider-Man: Brand New Day ha seguido a la perfección su curso, por lo que se espera que las grabaciones terminen el próximo mes luego de 4 meses, aún con la pausa que se tuvo que hacer debido al accidente que sufrió Tom Holland, mismo que lo obligó a ausentarse por varias semanas.
Desde hace algunos meses pudimos saber que se tenía previsto que esta nueva entrega protagonizada por Holland durara al menos 4 meses e incluso fans han comenzado a comparar los tiempos con las producciones de Thunderbolts y Los 4 Fantásticos, películas que tomaron tiempos similares.
¿Qué sabemos de Spider-Man: Brand New Day?
Brand New Day es el título de esta nueva historia que traerá de vuelta a Tom Holland con el protagónico de Spider-Man, donde podremos ver lo que fue de nuestro “amigable vecino” tras los eventos de No Way Home, donde conocimos su multiverso, murió tía May y le vimos borrar la mente de quienes sabían su identidad.
Por ahora no hay una sinopsis oficial más que lo que seguidores del superhéroe suponen por el título, lo que ha generado mucha especulación, aunque algunos reportes apuntan a que será más una historia más “callejera”, sobre lo que es el día a día de Peter Parker.
¿Cuál será el reparto de la nueva película de Spider-Man?
- Tom Holland - Peter Parker / Spider-Man.
- Zendaya - MJ
- Jacob Batalon - Ned Leeds
- Jon Bernthal - Frank Castle / Punisher
- Michael Mando - Mac Gargan / Scorpion
- Mark Ruffalo (Hulk / Bruce Banner)
- Sadie Sink (Papel no confirmado)
- Liza Colón (Papel no confirmado)
- Florence Pugh - Yelena Belova
Por ahora solo podemos esperar a lo que será esta entrega que "reinicie" el universo de Spider-Man, la cuál podremos disfrutar en cines de todo el mundo el próximo 31 de julio como se tiene previsto, esperando que la post-producción continúe a buena marcha, pues este tipo de películas suele demorar más en este tipo de etapas, justo donde se emplean efectos como el CGI.