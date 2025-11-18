¿Una de las mejores de 2026? Esto es lo que se sabe sobre la nueva película de Tom Cruise y Alejandro González Iñarritu

Recientemente se hizo noticia mundial que el actor Tom Cruise obtuvo su primer premio Oscar, aunque uno de los detalles que llamó la atención de la entrega de su estatuilla fue que la recibió de manos del director Alejandro González Iñarritu, con quien trabajará para una nueva película.

Si bien, Cruise recibió este Oscar como reconocimiento por su trabajo, Iñarritu aseguró durante la entrega de este que no será el último, compartiendo algunos de los detalles que ha pasado con “Tomás Cruz” (como se refirió al actor), asegurando que lo ha visto hacer los stunt más peligrosos de todos”.

¿Qué se sabe sobre la película de Alejandro González Iñarritu y Tom Cruise?

De acuerdo con Iñárritu, esta entrega será una comedia brutal y salvaje, un trabajo de proporciones catastróficas donde de acuerdo con algunas filtraciones, se espera la historia sobre "el hombre más poderoso del mundo" quien inicia una misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que un desastre que él mismo causó destruya todo.

Por otro lado, Tom ha mencionado que esta película le ha dado la oportunidad de hacer algo "diferente", pues esta no es la típica historia de acción por la que se le conoce; y por otro lado es la primera película en inglés de Gonzáles Iñárritu desde The Revenant, de hace una década.

Aunque por ahora esta película se ha mantenido sin título, se sabe que terminó de filmarse en abril de 2025, por lo que por ahora se encontraría en fases finales y todo apunta a que llegue a cines en octubre de 2026.

Esta mañana Tom compartió la primer imagen de la nueva película donde escribió lo siguiente:

"Hoy comparto la primera foto tomada el año pasado durante un ensayo en el set de mi nueva película con Alejandro G. Iñárritu.

Alejandro, hace 25 años vi tu primera película, el clásico Amores Perros. Este fin de semana, 25 años después, me sentí profundamente conmovido de haber sido presentado el Oscar Honorario por ti, mi querido amigo.

¡No puedo esperar para compartir nuestra nueva película con todos vosotros el año que viene!"

¿Cuál es el reparto de esta nueva película?

Se ha logrado saber que el guión fue escrito por Iñárritu, quien trabajó junto Alexander Dinelaris Jr. y Nicolás Giacobone con quienes ya han colaborado en Birdman, y que también participó la escritora Sabina Berman.

La dirección de fotografía estuvo a cargo de otro viejo socio de Iñarritu: Emmanuel Lubezki, quien también se ha hecho de gran reconocimiento en Hollywood.

Además de Tom Cruise, se sabe sobre la participación de Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, y Riz Ahmed.