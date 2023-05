¿Construyeron un set? Esta es la verdad sobre la casa de los Wilkerson.

¿La demolieron? ¿No existió nunca? ¿Era solo un set? Muchas preguntas y pocas respuestas, pero ¡qué crees! Aquí te cuento qué fue lo que pasó exactamente con la casa de la famosa serie “Malcolm el de en medio”.

Pop Central | ¡Las series old school que marcaron nuestra infancia!

Creo que todos estamos ya familiarizados con la familia más incorrecta que ha existido, pero sin duda es nuestra favorita, al igual que la serie en la que salieron: Malcolm el de en medio.

Sabemos que aunque la serie terminó desde hace algunos años, seguimos disfrutando todos y cada uno de sus capítulos, los cuales nos hacen reír como si los viéramos por primera vez.

¡Aquí te dejo los datos más sorprendentes de Malcolm el de en medio!

Definitivamente, la serie se ha convertido en un gran ejemplo de la cultura pop actual. Si bien ya te he hablado de qué pasó con los actores, esta vez te contaré qué pasó con aquella casa que conocemos incluso hasta por debajo (como Reese).

¿La casa de Malcolm es real o era un set construido?

Me imagino que todo este tiempo has pensado que la dichosa casa de los Wilkerson era real y déjame decirte que… ¡Estás en lo correcto! La casa en verdad existió, no fue solo un set construido. Se localizaba en el 12334 Cantura Street en Studio City, California.

¿Cuánto dinero ganaba el dueño por cada grabación?

Se dice que el dueño de la propiedad ganaba entre $3,000 y $4,000 dólares por día de grabación, lo cual le hizo ganar más o menos $100,000 dólares por los primeros dos años en los que la serie fue grabada.

¿Qué pasó con Dewey? Aquí te cuento qué hace ahora.

¿Cómo luce la casa en la actualidad?

La propiedad fue vendida más de una vez y aunque al principio mantuvo la fachada casi intacta... Tengo que darte una triste noticia... La casa fue demolida y en su lugar construyeron una nueva, lujosa y moderna casa de dos niveles y piscina.

Y aunque estoy seguro de que uno de tus sueños era visitar la famosa casa y aunque ya no podremos disfrutarla en vivo, nos quedan los grandes recuerdos y podemos revivir cada una de las aventuras que Malcolm y los demás Wilkerson vivieron durante 7 temporadas, las cuales puedes disfrutar de lunes a jueves por Azteca 7.