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Castle: deberá ir hasta Montreal por respuestas #PonleAl7 10:30 pm

16 de mayo - Tras el suceso trágico que acaban de vivir, Castle y Beckett tratan de llevar su relación de nueva cuenta a la normalidad, pero hay dificltades

Castle T7 Montreal
Castle T7 Montreal

Escrito por: Azteca

Castle T7 Montreal
Castle T7 Montreal

Castle y Beckett tratan de llevar su relación de nueva cuenta a la normalidad tras los dos meses en que él estuvo desaparecido. 

      

Sin embargo, el afán de Castle por encontrar respuestas provoca que se encuentre una pista que lo lleva hasta Montreal

       

Mientras tanto, Beckett debe atender un caso en Nueva York, donde la víctima es el dueño de una fábrica de juguetes

      

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