Castle: Sé testigo de la Resurrección #PonleAl7 10:30 pm

La doctora Kelly Nieman será conectada, junto a su novio Jerry Tayson, con la muerte de una chica. Castle pedirá el caso, pero el fiscal debe autorizarlo.

Castle y Beckett no parecen convencidos de que los señalados sean los verdaderos asesinos, y ante la falta de pruebas intentan orillarlos a confesar la verdad.

Además, descubre quién podría ser secuestrado.

Escapa de la realidad con Castle de lunes a jueves a las 10:30 pm por Azteca 7.