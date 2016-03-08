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Castle: Sé testigo de la Resurrección #PonleAl7 10:30 pm

8 de marzo - Castle intenta resolver el asesinato de una chica, en el que los señalados como responsables no parecen serlo. Averigua a quién secuestrarán

Castle Temporada 7 Resurrección

Escrito por: Azteca

Castle Temporada 7 Resurrección

La doctora Kelly Nieman será conectada, junto a su novio Jerry Tayson, con la muerte de una chica. Castle pedirá el caso, pero el fiscal debe autorizarlo. 

     

Castle y Beckett no parecen convencidos de que los señalados sean los verdaderos asesinos, y ante la falta de pruebas intentan orillarlos a confesar la verdad. 

       

Además, descubre quién podría ser secuestrado.

   

Escapa de la realidad con Castle de lunes a jueves a las 10:30 pm por Azteca 7.