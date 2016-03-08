Castle: Sé testigo de la Resurrección #PonleAl7 10:30 pm
8 de marzo - Castle intenta resolver el asesinato de una chica, en el que los señalados como responsables no parecen serlo. Averigua a quién secuestrarán
La doctora Kelly Nieman será conectada, junto a su novio Jerry Tayson, con la muerte de una chica. Castle pedirá el caso, pero el fiscal debe autorizarlo.
Castle y Beckett no parecen convencidos de que los señalados sean los verdaderos asesinos, y ante la falta de pruebas intentan orillarlos a confesar la verdad.
Además, descubre quién podría ser secuestrado.
Escapa de la realidad con Castle de lunes a jueves a las 10:30 pm por Azteca 7.