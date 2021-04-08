Las Chicas Superpoderosas: Revelan las primeras imágenes de la grabación de la serie live-action.

La versión live-action de Las Chicas Superpoderosas, sin duda, es una de las producciones más esperadas, principalmente por los amantes de quienes defienden a ciudad Saltadilla del mal.

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Aunque se ha dado poca información sobre esta serie que nos presentará las aventuras de las tres hermanas, en las recientes horas se dio a conocer el logo oficial.

Fue por medio de las redes sociales, donde se dieron a conocer las primeras imágenes de Las Chicas Superpoderosas, mismas que causaron una enorme expectativa.

TCabe señalar que el cast estará conformado por Dove Cameron como Burbuja, Chloe Bennet como Bombón y Yanna Perrault como Bellota. Donald Faison interpretará al gran el profesor Utonio, mientras que Nicholas Podany se hará cargo del villano Jojo, en una nueva versión de Mojo Jojo, todos bajo la dirección de Maggie Kiley.

Las fotos del logo y set de grabación

A través de plataformas digitales, se dieron a conocer las primeras fotos de Las Chicas Superpoderosas, las cuales aparecen en el set de grabación con los clásicos vestidos de color azul, verde y rosa, los cuales son idénticos a las versiones animadas.

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Comienzan las grabaciones de la serie live-action de #LasChicasSuperPoderosas.



Acá te mostramos las primeras imágenes del set :#powerpuffgirls pic.twitter.com/ppKF5fdtqD — The Series Reporter ➐ (@SeriesReporter) April 7, 2021

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Para sorpresa de muchos, también se pudo observar el logo oficial de Las Chicas Superpoderosas, el cual es casi idéntico a la de la serie de los años 2000. Este día comenzaron las grabaciones de esta producción, pero hasta el momento no se tiene una fecha oficial para el estreno en la pantalla grande.

