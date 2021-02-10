Revelan más detalles del avance en el live action de la famosa serie animada ‘Las Chicas Superpoderosas’.

Muchas generaciones recordarán las aventuras de Bombón, Burbuja y Bellota, pues marcaron momentos increíbles para millones de pequeños a inicios del 2000, siendo una de las series animadas más conocidas en ese momento.

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Hay que recordar que la caricatura de Las Chicas Superpoderosas se destacó en un canal para niños y llegó a muchos rincones del planeta con sus aventuras.

Ahora se ha mencionado su regreso, pero con unas diferencias particulares, entre ellos, un formato muy apropiado a la época: live-action.

Y es que ya se ordenó la realización de un episodio piloto del proyecto, algo que muchos ya esperan, pero que todavía no tiene una fecha de lanzamiento específico.

También, se reveló que la historia no se retomará tal y como la conocemos, sino que ahora se verán a las chicas en la edad de veinte años un poco frustradas por haber perdido su infancia a causa de la lucha contra el crimen; sin embargo, tendrán que enfrentar nuevas amenazas y peligros.

Este esperado proyecto será producido por Warner Bros y el guion lo realizará Heather Regnier y Diablo Cody, mientras que la parte de la producción ejecutiva correrá a cargo de David Madden, Sarah Schechter y Greg Berlanti.

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Hasta el momento no se ha mencionado cuáles actores podrían componer el elenco, se sabe que esta producción sería lanzada en 2021 y el 2022.

